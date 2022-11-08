TBV’den SABAH’a en kalpten ödül... ’25 gramlık kalbe hayat dokunuşu’ en iyi vaka haberi seçildi

Bu durumun acilen ameliyatla düzeltilmesi gerekiyordu. Mehmet Uraz bebek ise henüz 7 günlük ve 4 kiloydu. Üstelik açık kalp ameliyatını hemofili hastası olması nedeniyle kaldırması çok zordu. 3.5 saat süren o nefeslerin tutulduğu operasyon anlarını Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Can Vuran "Bu tip kanamalı hastalarda açık kalp ameliyatı yapılmış dünyada tek bir vaka vardı. O da Belgrad'da 12 günlük hemofili ve kalp hastası olan bir bebeğe yapılmıştı. Ama bizim bebeğimiz daha da küçüktü. 7 günlük Mehmet Uraz bebeğin 25 gramlık kalbine açık kalp ameliyatı yapıyorduk. Yenidoğanda böyle operasyonlar yapıyoruz ama bu vakayı diğerlerinden ayıran bebeğin hemofili hastası olması. Kalp açıldığında kanama yüksek olabilirdi. Kalp bir insanın elinin yumruğu kadar, 4 kiloluk bir bebeğin yumruğu ne kadar olur ki ancak 25 gram. Büyüteçli gözlüklerle, çok küçük aletlerle hassas dokunuşlarla kalbindeki ters damarları düzelttik. Kanama riski göz önüne alındığında ölümcül riskli bir ameliyattı. Ama tüm ekibimizle bu cesur yüreğin kalbini tamir ettik" diye anlatmıştı.