TBV’den SABAH’a en kalpten ödül... ’25 gramlık kalbe hayat dokunuşu’ en iyi vaka haberi seçildi

Gül Kireklo ödüle layık görülen haberinde 7 günlük, üstelik hemofili hastası bir bebeğin 25 gramlık kalbine yapılan kalp operasyonunu gündeme taşımıştı.
SABAH'ın manşetinde yer alan haberin detayları ise şöyle:
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Kalp Cerrahisi, Hemotoloji ve Onkoloji, Kardiyoloji ve Yenidoğan Servisi doktorları kafa kafaya verip çok hassas bir planlama yaptı. 25 gramlık kalbe hayat dokunuşu yaptılar. Ölümcül riski büyük olan operasyon yenidoğanda dünya literatürüne giren 2'nci vaka oldu. Minik kalbe hassas dokunuş yapan doktorlar, kanama riski yüksek olan 25 gramlık kalpte mucizeye imza attı. Trabzonlu Özcelep ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Mehmet Uraz bebeğe, hemofili A teşhisi konuldu. Bu hastalarda en önemli problem kanamaların durmamasıydı. Mehmet Uraz bebeğin aynı zamanda doğumsal kalp anomalisi vardı. Kalpten çıkan ana damarları ters yöndeydi.
Bu durumun acilen ameliyatla düzeltilmesi gerekiyordu. Mehmet Uraz bebek ise henüz 7 günlük ve 4 kiloydu. Üstelik açık kalp ameliyatını hemofili hastası olması nedeniyle kaldırması çok zordu. 3.5 saat süren o nefeslerin tutulduğu operasyon anlarını Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Can Vuran "Bu tip kanamalı hastalarda açık kalp ameliyatı yapılmış dünyada tek bir vaka vardı. O da Belgrad'da 12 günlük hemofili ve kalp hastası olan bir bebeğe yapılmıştı. Ama bizim bebeğimiz daha da küçüktü. 7 günlük Mehmet Uraz bebeğin 25 gramlık kalbine açık kalp ameliyatı yapıyorduk. Yenidoğanda böyle operasyonlar yapıyoruz ama bu vakayı diğerlerinden ayıran bebeğin hemofili hastası olması. Kalp açıldığında kanama yüksek olabilirdi. Kalp bir insanın elinin yumruğu kadar, 4 kiloluk bir bebeğin yumruğu ne kadar olur ki ancak 25 gram. Büyüteçli gözlüklerle, çok küçük aletlerle hassas dokunuşlarla kalbindeki ters damarları düzelttik. Kanama riski göz önüne alındığında ölümcül riskli bir ameliyattı. Ama tüm ekibimizle bu cesur yüreğin kalbini tamir ettik" diye anlatmıştı.
GÜL KİREKLO'NUN ALDIĞI ÖDÜLLER
Türk Böbrek Vakfı 6. Medya Ödülleri', 21 Kasım 2022 Pazartesi günü düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak. Kireklo daha önce de İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği tarafından 2011 yılında 'en duyarlı gazeteci' ödülü, 2016, 2017 ve 2018 tarihlerinde Türk Böbrek Vakfı tarafından sağlık alanında yaptığı haberler, 3 yıl üst üste ödüle layık görüldü.