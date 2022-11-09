Türk hekime üstün hizmet ödülü

Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi'nin ilk Türk Başkanı olan, dünyanın sayılı beyin cerrahlarından Acıbadem Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Nöroşirurji alanında Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği'nin (EANS) en büyük ödülü kabul edilen "Üstün Hizmet Ödülü" nün sahibi oldu. İlk kez bir Türk beyin cerrahına verilen bu ödüle layık görülen Prof. Dr. Pamir "Türk Nöroşirurjisi açısından bu ödülün bir takdir ve şeref olduğunu, ülkemizin bu ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Kişisel olarak da, bugüne dek yaptıklarımızın, ürettiğimiz akademik çalışmaların ve ürettiğimiz evrensel bilginin takdir edildiğini görmekten dolayı çok mutluyum" dedi.

Avrupa'da beyin cerrahisi alanında tüm dernekleri çatısı altında toplayan Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği'nin (EANS) 'Üstün Hizmet Ödülü' iki yılda bir, bilim ve eğitim alanında yaptıkları sıra dışı çalışmalarla kendisinden sonrakilere ilham kaynağı olan kişilere veriliyor. Prof. Dr. Pamir'e 'Üstün Hizmet Ödülü', EANS'ın, Sırbistan'ın başkenti Belgrad' da düzenlenen Avrupa kongresinde yapılan törende takdim edildi. Prof. Dr. Pamir, Avrupa Nöroşirurjisine yapmış olduğu olağanüstü hizmetlerinden dolayı 'Üstün Hizmet Ödülü'nü alan ilk Türk hekim oldu.

Prof. Dr. Pamir, Türk beyin cerrahisinin çok parlak bir tıp dalı olduğunu belirterek "Bu alanda yeni yetişen gençlerin son derece yetenekli olduğunu görmek, geleceğin çok daha iyi olacağına yönelik inancımı güçlendiriyor. Gençlere her zaman en büyük tavsiyem, çok çalışmaları ve evrensel bilgiye katkıda bulunmalarıdır" dedi.

Amerikan, Alman ve Dünya Nöroşirurji Akademilerinde üyeliği bulunan, 18 ulusal ve uluslararası derneğin üyesi olan Prof. Dr. Pamir, 2016 yılında da Avrupa-Asya Nöroşirurji Akademisi (Academia Eurasiana Neurochirurgica) tarafından Altın Madalya ile ödüllendirilmişti.