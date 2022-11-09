"Ülkemizde yaklaşık 30 bin Tip 1 diyabetli çocuk var"

Ülkemizde 18 yaş altında 30 bin dolayında Tip 1 diyabetli çocuk var. Bunların en az 23 binini okul çağındaki çocuklar. Tip 1 diyabetin erken tanısına destek olmak ve diyabetli çocukların okuldaki yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği tarafından Sanofi Türkiye'nin desteği ile okul yaşamlarını ve tedavilerini destekleyen Okulda Diyabet Programı'nın Eğitim Platformu yayına başlıyor.

Diyabetli çocukların okulda yaşadığı sorunları çözebilmek için Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapılarak 12 yıl önce Sanofi'nin koşulsuz desteği ile Okulda Diyabet Programı hayata geçirildi. Bu programın amacı, diyabetli çocukların okuldaki bakımlarını güçlendirmek ve öğretmen ve öğrencilere çocuklarda diyabet bulgularını öğreterek erken tanı konmasına yardımcı olmak. Program kapsamında ülkemizde kantin yönetmeliğinin ve sınav yönetmeliğinin diyabetli çocuklar lehine değiştirilmesi projenin kazanımlarına en büyük örnek.

OKULDA DİYABET PROGRAMI

Diyabetin, çocukluk çağında sık görülen kronik hastalıkların başında geldiğini ifade eden Okulda Diyabet Programı Koordinatörü, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Dalı Başkanı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun, "Günümüzde Tip 1 diyabetli çocukların tedavisinde günde 6-10 kez kan şekeri ölçümü ya da sensörle sürekli glukoz izlemi ve bu bilgilere dayalı olarak günde 4 kez insülin enjeksiyonu veya insülin pompa tedavisi kullanılmaktadır. Tip 1 diyabetli çocuklar tedavinin gerekleri yapıldığında normal ve başarılı bir ömür sürdürebilmektedir. Bunun için çocuk diyabet ekipleri, aileler ve öğretmenler arasında iş birliği yapılması gerekmektedir" dedi.

ÖĞRETMENLERİN DİYABET TEDAVİSİNDE ROLÜ BÜYÜK

Diyabetli çocukların haftada en az 30 saatlerini okulda geçirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hatun "Tedavilerinin kesintisiz sürmesi yanında kendi akranları gibi bütün okul aktivitelerine katılmaları için öğretmenlerinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan günümüzde, öğretmenlerin diyabet tedavisindeki rolü giderek artmaktadır. Öğretmenler, kan şekeri düşüklüğünde ve diğer acil durumlarda ne yapmaları gerektiği konusunda eğitim almalıdır. Ayrıca diyabetli çocukların gerektiğinde ara öğünlerini almaları, insülinlerini yapmaları için kolaylık sağlanmalı, arkadaşları ile uyumlu ve ayrımcılığa uğramadan bir okul yaşamı sürmeleri için çaba gösterilmelidir" dedi.