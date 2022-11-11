Diyabet ve obezitede pandemi tehlikesi büyüyor... 2045’de 13 milyon kişi diyabet olacak

Diyabetin günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Novo Nordisk Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jens Pii Olesen, Dünya Diyabet Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun (IDF) açıkladığı verilere göre, 2021 yılında, COVID-19 ile ilişkili ölüm riskleri hariç tutulduğunda, 6,7 milyon yetişkinin diyabet veya komplikasyonları nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor. Diyabet, beraberinde komplikasyonları da getirebilen bir hastalık. Diyabetle yaşayan her 3 kişiden 1'i kardiyovasküler hastalık ile yaşıyor. Türkiye'de diyabet komplikasyonlarının toplam sağlık harcamalarında ki payı yaklaşık yüzde 24. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun (IDF) açıkladığı verilere göre, 2021 yılında, COVID-19 ile ilişkili ölüm riskleri hariç tutulduğunda, 6,7 milyon yetişkinin diyabet veya komplikasyonları nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor. Bu oran, diğer tüm nedenlerden kaynaklanan küresel ölümlerin onda birinden fazla."

DİYABETİ TEDAVİ İÇİN 966 MİLYAR DOLAR KULLANILDI

Jens Pii Olesen, diyabet ve obezitede pandemi tehlikesinin büyümeye devam ettiğinin altını çizerek " Bu hastalıklar kardiyovasküler hastalıklar ve böbrek yetmezliği gibi diğer sorunları ortaya çıkarıyor. Bu sorunlarla mücadele ciddi bir ekonomik yük de doğuruyor. 2021 yılında, küresel sağlık harcamalarından tahmini olarak 966 milyar ABD doları diyabet için kullanıldı. Bu, son 15 yılda yüzde 316'lık bir artış demek. Diyabet yönetiminin günlük yükü hastalar için çok ağır. Diyabetli kişiler günde ortalama bir saatlerini tedavi yönetimi için harcıyor ve normal kan şekeri düzeyini günün ancak yarısında sağlayabiliyor" dedi.

'FAZLA ŞEKER' PROJESİ

Türkiye'de diyabette öncü tedavilerle hayatları iyileştirmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Novo Nordisk Türkiye Diyabet İş Birimi Kıdemli Direktörü Mert Yıldırım da

toplumda diyabetin doğru tedavi ve aktif bir hayat ile düzgün yönetilmesinin mümkün olduğunu belirterek "Diyabet tedavisinde hasta-doktor iş birliği ile doğru ve etkin tedaviyi sürdürmek ve hedeflenen değerleri tutturmak çok önemli. Bu nedenle farkındalık projelerine büyük önem veriyoruz. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesi ile diyabeti kontrol altında tutma konusunda farkındalık yaratacak Fazla Şeker isimli yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kan şekerinin kontrol altında olmaması, yani "Fazla Şeker", dolaşım sisteminde hasarlanmaya sebep oluyor. Etkili glisemik kontrol sağlanamadığında ise nöropati, retinopati, nefropati ve kardiyovasküler hastalıklar gelişirken yaşam kalitesi olumsuz yönde etkileniyor. İleri düzey organ hasarlarını önlemek için etkili kan şekeri kontrolü ile "Fazla Şeker"i kontrol altına almak gerekiyor" dedi.