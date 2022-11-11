Karaciğer Nerede Bulunur? Karaciğerin Görevi Nedir, Ağrısı Vücudun Neresini Etkiler?

Yaşam için gerekli olan organlardan biri kuşkusuz karaciğerdir. Karaciğer eksikliğinde ya da işlev yetersizliğinde diyaliz yöntemine başvurularak belirli süre daha yaşam fonksiyonlarının devam ettirilmesi sağlanır. Karaciğerin uzun süre yokluğunda ise karaciğer nakli olmazsa yaşam fonksiyonları son bulabilir. Bu yüzden insan yaşantısında karaciğer önemli bir yere sahiptir. Karaciğer nerede bulunur, görevi nedir? Sorusunun yanıtlarını hazırladık. Karaciğer ağrısı nerede olur? İşte detaylar…

KARACİĞER NEREDE?

Karaciğer insan vücudu için önemli bir yere sahip olduğunu ve eksikliğinde ya da işlevsizliğinde ölümcül olduğundan bahsetmiştik. Karaciğer vücutta nerede? Sorusu da bu konuda merak edilen konulardan birisi olmaktadır. İnsanlarda karaciğer karın bölgesinde, diyaframın altında bulunarak görevlerini burada yerine getirir. Ağrı durumunda da bu bölge ve çevresinde ağrılar yoğunlaşır.

KARACİĞERİN GÖREVLERİ

Karaciğerin yaklaşık 500 tane işlevi olduğu düşünülmektedir. Bunlardan birkaçı şu şekildedir:

Metabolizmada önemli bir rol oynar.

Glikojen depolanmasını sağlar.

Kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardım eder.

Plazma ve protein sentezi sağlar.

Hormon üretimi ve detosifikasyon sağlar.

Yağ sindirimine yardımcı alkali bir sıvı olan safrayı ve safra asitlerini üretir.

KARACİĞER NEREDE AĞRI YAPAR?

Karaciğerde meydana gelen ağrılar bazen dayanılmaz olabilmektedir. Karaciğerde bir sorun olduğu nasıl anlaşılır? Sorusu merak edilmektedir. Ağrı sadece karaciğer bölgesinde değil çevresinde de hissedilebilir ya da farklı belirtiler yapabilir. Karaciğerin olduğu yerde göğüs kafesinin sağ üst çeyreğinde meydana gelebilir. Eğer karaciğer işlevini yitirirse bu bölgede aşırı hassaslık ve ağrı olur. Cildiniz hassaslaşarak dokunmaya karşı tepki verebilir. Bunun yanında kaşınabilir ve döküntüler ortaya çıkabilir.

KARACİĞER AĞRISI NEREYE VURUR?

Şişkinlik gibi sindirim problemlerine yol açabilir.

Gözlerde şişkinlik ve kaşıntı olabilir.

Mide ağrısı ve bulantı yapabilir.

Gözaltında morluklar oluşabilir.

Aşırı terleme, nefesin kokması gibi etkiler olabilir.

Ciltte kızarıklık, kaşıntı ve dökülmeler olabilir.

Ayak tabanı ve avuç içlerinde kaşıntı ve kızarıklık olur.

KARACİĞER AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Karaciğer hastaları idrar söktürücü kullanmalıdırlar.

Yemeklerdeki tuz dengesini ayarlamak gerekir.

A ve B vitamini açısından zengin olan meyve ve sebzeler tüketilmelidir.

Enginar idrar söktürücü ve antioksidan özelliğinden dolayı tercih edilmelidir.

Çikolata, reçel, bal, kola ve gazoz gibi gıdalar az tüketilmelidir.

Fast-food denilen hazır gıdalardan uzak durulmalıdır.

Sosis, sucuk, salam gibi yiyecekler tüketilmelidir.

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDEN OLUR?

Hepatositler karaciğerin temel hücreleri arasındadır. Karaciğer yağlanması denilen olayda da hepatosit hücrelerinde yağlar damlacıklar halinde toplanır. Hepatik steatoz olarak da adlandırılan karaciğer yağlanması biriken yağın normalden fazla olması durumudur. Karaciğer yağlanmasına neden olan etkenler şu şekilde olabilir: