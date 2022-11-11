Saç check-up’ıyla saçlar mercek altında

Vücudumuz gibi saçlarımız da düzenli muayene ister. Nasıl ki sağlığımız için belirli periyotlarla check-up yaptırıyorsak saç sağlığımızın ne durumda olduğunu öğrenmek için de saç check-up'ı yaptırmamız gerekiyor. Canlılığını yitirmiş, güçsüzleşen saçlarımızın neye ihtiyacını olduğunu anlamamız için saç check-up'ı çok önemlidir. Yaşla birlikte değişen saç dokusu ve kalınlığı, hava kirliliği, yanlış beslenme veya hormonal bozukluklar saç dökülmesine neden olabiliyor. Saç kaybını önlemek, saç derisini iyileştirmek ve saçın kalitesini artırmak için altta yatan nedenlerin ne olduğunu saptamaya yarayan saç check-up'ıyla kişiye özel tedavi modelleri uygulanarak mevcut sorunlar çözüme kavuşturulduğu gibi olası problemlerin de önüne geçilebiliyor.Saçlarınızı 360 derece mercek altına alan saç check-up'ı sayesinde saçlarımızda meydana gelen yıpranmalar ve değişimler ortaya çıkıyor. Saçlarımızdaki problemler özellikle görünüşümüzü etkilediğinde en çok psikolojik olarak yıpranıyoruz. Tüm bunlar bizlere beden sağlığımız hakkında da ipucu veriyor. Tıpkı belirli periyotlarda vücudumuza yaptırdığımız gibi saç sağlığımızın da durumunu öğrenmek için saç check-up'ı yaptırmamız gerekiyor. Saçlarımızın her yönüyle incelenmesini sağlayan saç check-up'ı sayesinde kişiye özel tedaviler planlanıyor ve cilt yapılarına göre özel kür ve protokoller uygulanıyor.Saç ve saç derisiyle ilgili problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik yapılan trikolojik testler, saç check-up'ını bir bütün olarak tanımlayabilir. Saç check-up'ında mikroskobik detaylarla saç köklerine inilerek saçın kitle endeksi, elastikiyeti, nem, yağ ve biyotin gibi temel birleşenleri inceleniyor. Saç dökülmesini tetikleyen genetik veya hormonal etkenler de sorgulanarak hastaya doğru tedavi reçetesi çıkarılıyor.GENETİĞİN dışındaki faktörler de saç kaybını tetikliyor ancak tıp dünyası, saç sağlığını etkileyen faktörlerin başında genetiğin büyük rol oynadığını kabul ediyor. Buradan yola çıkarak bugün tıbbın birçok alanında kullanılan gen çalışmalarının, saç tedavisinde de başarılı bir şekilde uygulandığı görülüyor. Saç dökülmesinin altında yatan nedenlerin doğru anlaşılabilmesi için uygulanan genetik saç testi de bu teknolojilerin en yenisi olarak karşımıza çıkıyor. Saç tedavisinde genlerden kaynaklanan sorunlara çözüm olabilecek, "tricho test" de denilen saç testiyle yaklaşık 5-6 haftada saçın hangi genden dolayı döküldüğü anlaşılabiliyor. Genetik saç testi sayesinde kişiye özel saç serum ve vitamin formülleri geliştirilerek, saç ve saç derisi problemleri yavaşlatılabiliyor, kimi durumlarda ise tümüyle durdurulabiliyor.UZMAN bir trikolog, yani saç ve saç derisi ile ilgili sorunların araştırılması ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışma yapan bir uzman tarafından, hasta ile tıbbi geçmişi, yaşam tarzı ve saç bakım rutinine göre bire bir görüşme yapılıyor. Hasta öyküsüne göre saçın yapısını inceleyen ve saç hastalıklarının tanısında yol gösterici olan "trikogram" tekniğiyle saçların sağlıklı olup olmadığına, kırılma oranına ve dökülmenin şiddetinin hangi evrede olduğuna dair ölçümler yapılarak, saçtan numune alınıyor. Problemin kaynağına inmek için hastadan kan testi isteniyor. Ortalama 1.5 saat süren saç check-up'ında yapılan tarama ve tahlillerin sonuçlarına göre tanı konuluyor ve tedavinin içeriğine karar veriliyor. Altta yatan başka bir kaynak tespit edilirse alanında uzman bir hekime yönlendiriliyor.SAÇLARIN güçsüzlüğünden, cansızlığından ve matlığından rahatsız olan ya da bölgesel saç dökülmesi, saç derisinde kaşıntı, aşırı kepek, saçın elastikiyetini yitirmesi gibi sorunlar yaşayan herkes saç check-up 'ı yaptırabiliyor.