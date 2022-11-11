SMA hastası Yasmin Elif’in tedavisi için konser düzenlendi

Adana'da kurye olarak çalışan Baba Vedat Salman ile bir hastanede temizlik görevlisi olan anne Hilal Salman'ın çocukları Yasmin Elif Salman'a 40 günlük iken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. 8 ayrı cihaz ile yaşama tutunma mücadelesi veren Yasmin bebeğin ilaçları ve giderleri aileyi zor duruma soktuğu için Pozantı Belediyesi'nin katkılarıyla Yasmin Elif bebeğe destek olmak için konser düzenlendi.

Düzenlenen yardım gecesinde bir öğretmen, 5 belediye personeli ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay sahne alarak türküleri Yasmin Elif Salman için söyledi. Konser gecesi için önceden satılan biletlerin tüm geliri Yasmin Elif'in ailesine teslim edildi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız ile 16 İlçe belediye başkanı arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen bu yavruya destek olalım. Yasmin Elif hepimizin evladı. Pozantı halkına teşekkür ediyorum. Karınca kaderince bir şeyler yapıp destek olmaya çalıştık. Lakin Yasmin Elif bebeğimizin o kadar çok paraya ihtiyacı var ki onun Amerika'ya gidip sağlığına kavuşması için herkesin desteğine ihtiyacı var. Gelin bir olalım birlik olalım bu yavrumuzu yaşatalım" diye konuştu.

Anne Hilal Salman ise, "Böyle bir geceyi organize ederek bizlere yaşam sevinci olan Belediye Başkanımız Mustafa Çay Beyefendiye huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Yasmin benim ilk çocuğum. Üç yıldan sonra gelen mucizem. Henüz 22 yaşındayım ama evladımı yaşatmak için mücadele veriyorum. Onu her kucağıma aldığımda her kokladığımda adeta ölümle selamlaşıyorum. Çünkü evladım eğer ki tedavisini alamazsa ne yazık ki biz onu kaybedeceğiz. Onu kaybetmemek için ise her şeyi yapıyorum. Tek isteğim de evladımı yaşatabilmek" şeklinde konuştu.