Türk hekimlerinden Otizmli hastalara umut ışığı

Alanlarında uzman bilim insanlarını bir araya getiren etkinlikte; otizm, DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) ve öğrenme güçlüğü (LD) olan çocukların tedavisi ele alındı. Seminerde Oxford Üniversitesi'nden Araştırmacı Dr. Ali Yıldırım ile Maastricht Üniversitesi'nden Bilişsel Sinirbilim Uzmanı Prof. Dr. Alexander Sack konuşmacı olarak yer aldı.

VERİMLİ BİR SEMİNER

Başarılı ve verimli bir seminer gerçekleştirdiklerini dile getiren Uzman Nöropsikolog Alptekin Aydın, "Otizmli çocukların tedavisinde umut olacak en güncel bilimsel çalışmaların değerlendirildiği ve bilgi alışverişinin yapıldığı verimli bir seminer ve çalıştay oldu" dedi.

Doktor Alptekin Aydın, yurtiçinde ve yurtdışında seminerlerine devam ederken klinik çalışmalarına da hız vererek otizmli çocukların tedavisi için en kısa sürede müjdeli haberler vereceğini ifade etti.

TMS YÖNTEMİ NEDİR?

Alptekin Aydın yöntemlerle ilgili verdiği bilgilere göre, "Transkranyal Manyetik Stimülasyon (TMS) veya Transkranyal Manyetik Uyarım (TMU) da dediğimiz bu yöntem, başın belli noktalarından direk beyne ulaşmak üzere manyetik uyarımların verildiği bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemiyle herhangi bir ameliyata ya da elektrotlara ihtiyaç duymaksızın beynin bazı yapılarına, bölgelerine ulaşıp, orada manyetik bir etki oluşturlabilmektedir.. Bu manyetik etki de beynin o alanlarındaki kimyasal ve elektriksel işleyişi düzeltmede etkili oluyor.

QEEG PİSİKİYATRİNİN ÖLÇÜLEBİLİRLİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÜMİT VAADEDEN BİR TEKNİK

Aydın, "qEEG psikiyatrinin ölçülebilirlik sorununu çözümü için ümit vaadeden bir tekniktir. Beynin ürettiği dalgaların analog formattan dijital formata çevirerek yerel dağılımı vermektedir. Tanı aracıdır. TMU Manyetik Uyarım Tedavisi olarak beyine manyetik uyarılar vererek doğal elektrik akımını ürettirerek tedaviyi amaçlar" dedi.

TRANSKRANİYAL DOĞRU AKIM UYARIMI (tDCS)

Aydın, "tDCS, nöropsikiyatride tedavi amaçlı kullanılan, nöromodülasyon tekniklerinden birisidir. Mikrouyarım tedavisi olarak da bilinir. Tedaviye dirençli nöropsikiyatrik vakalarda yalnızca hekimin isteği ile uygulanır. Genellikle alın bölgesinden iki elektrot aracılığı ile beyni, düşük yoğunlukta doğru akım ile uyarma prensibi ile çalışır. Doğru akımın uyardığı beyin dış kabuğunda bazı beyin elektriksel aktivitelerinin canlanması ve bazı aktivitelerin bastırılması hedeflenir. Birçok çalışma, bu yöntemle hedeflenen beyin alanlarında nöropsikolojik ve psikofizyolojik değişimler olduğunu göstermiştir"dedi.