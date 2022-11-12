Ebeveynler acil servislere akın ediyor

Uzm. Dr. Akif Çelik, "Son bir haftadır çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğine; ishal, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayeti ile başvuran çocuk sayısında belirgin bir artış söz konusu. Hastane, okul ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlarda temizlik ve hijyene önem verilmeli" dedi. Ailelerin dikkat etmesi gereken detayları SABAH'a anlattı.

"AKUT GASTROENTERİT SALGININI AKLA GETİRİYOR"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Akif Çelik şunları söyledi: "Çocuklar özellikle bulantı, kusma, ishal ile birlikte sıvı kaybı yaşarlar, halsiz yorgun ve dudakları kurumuş, gözyaşları ve tükrük salgıları azalmış halde gelirler" ifadesini kullandı ve şunları söyledi: "Yaşanan bu durum bulaşıcı akut gastroenterit salgınını akla getiriyor. Yakın temas, kişisel hijyene dikkat etmemek, iyi pişirilmemiş veya hijyen kurallarına uyulmadan hazırlanmış yemekler, ortak kullanılan kişisel eşyalar, temiz ve steril olmayan içme sularını tüketmenin salgına neden olabilir."

"İNCE BAĞIRSAKTA HASARA NEDEN OLUR"

"Akut gastroenteritler çoğunlukla rotavirüs, adenovirüs, norovirüs gibi virüsler nedeniyle ortaya çıkar. Virüsler bağırsakta çoğaldıktan sonra ince bağırsakta hasara neden olur ve bağırsağın emilim fonksiyonunu bozar. Sulu dışkılama, kramp tarzında karın ağrısı, kusma, halsizlik, aşırı sıvı, sodyum ve potasyum gibi vücudumuz için çok gerekli olan elektrolit maddelerin kaybına neden olarak büyük hasarlara yol açar."

ÇOCUKLARA HİJYEN EĞİTİMİ VERİLMELİ

Akut gastroenteritlerin tedavisinde probiyotik ürünler ile çinko desteğini öneren Uzm. Dr. Akif Çelik, ebeveynlerin yapması gerekenleri ise şöyle anlattı: "Çocuklarınıza hijyen eğitimi verin, El yıkama alışkanlığı kazandırın. Özellikle iyi pişmemiş etlerden (tavuk, balık, kırmızı et) uzak tutun. Sebze-meyveleri çok iyi yıkayın. Çocuklarınıza ishal bulguları gösteren kişilerden uzak durmaları gerektiğini vurgulayın."