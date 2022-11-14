Amerika’dan geldi sağlığına Türkiye’de kavuştu: ‘İyi ki Türkiye’ye gelmişim’

Amerika'da yaşayan Sami A., kuyruk bölgesinde akıntı, ağrı, şişlik ve kızarıklık nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu kıl dönmesi tanısı konuldu. Sami A.. hastanelerde çok fazla ameliyat yapılmadığı ve sağlık sistemine güvenememesi nedeniyle Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Konya Farabi Hastanesine gelen Sami A'nın kıl dönmesinin geniş bir alana yayıldığı, lazerle müdahale şansını kaybettiği belirlerdi. Hemen ameliyata alınan Sami A. başarılı geçen ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

'İYİ Kİ TÜRKİYE'YE GELMİŞİM'

Amerika'nın sağlık sistemine güvenemediğini belirten Sami A., "Ağrılar üzerine hastaneye başvurdum, kıl dönmesi dediler. Orada çok fazla ameliyat yoktu. Sadece bir tane vardı. Lazer yapmıyorlardı. Annem ile araştırmaya başladık. Buradaki Onur hocayla yazıştık ve fotoğraflar gönderdik. Türkiye'ye gelmemin daha iyi olduğunu düşündük. Vakit kaybetmeden Konya'ya geldik. Burada alınan kararla iki saat sonra ameliyata girdim. Ameliyatım çok rahattı hiç bir şey hissetmedim. Amerika'da böyle bir opsiyon yoktu. Amerika'da değişik bir sağlık sistemi var, oradaki sisteme güvenemedim. Türkiye'ye gelerek sağlığıma kavuştum" dedi.

'AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, SAĞLIĞI GAYET İYİ'

Farabi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Cumbul, "Kıl dönmesi gerçekten çok gecikmiş bir vakaydı. Günümüzde lazer tedavisi uygulayarak ameliyatsız bir şekilde çözüm sağlayabilmekteyiz ama hastamız bu şansını kaybetmiş, çok geniş bir alana yayılmış ve çok apseli kıl dönmesi mevcuttu. Ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Hastamızın durumu gayet iyi. Günümüzde kıl dönmesinde çok erken süreçlerde lazer tedavi şansı olabilmektedir. Lazer tedavisinde hemen ameliyatını yapıp hastaya hiç yatış vermeden yarım saat içinde taburculuğunu gerçekleştiriyoruz. Hasta gündelik yaşantısına devam ediyor. Ağrı, kanama, dikiş herhangi bir şey olmamaktadır" ifadelerini kullandı.