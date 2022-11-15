Güçlü bağışıklık için iyi uyu, dengeli beslen, hareket et

İstanbul'da düzenlenen bir sağlık oturumunda konuşan Prof. Dr. Kara, hem çocukluk dönemi hem de ileri yaşlarda sağlığın devamı için, bağışıklık sisteminin önemine değinerek, şunları söyledi:

"Bağışıklık sistemimizin uygun şekilde tehditlere cevap verebilmesi için dengeli ve yeterli beslenme, uyku, düzenli hareketi çok önemli. Günümüzde, çocuklar zamanlarının büyük bir kısmını ev içerisinde ve bilgisayar başında geçiriyor. Oysa güçlü bağışıklık için hem hareket etmeli hem de düzenli beslenilmeli. Hareket, düzenli olarak günde 30 dakikalık yürüyüşler şeklinde olabilir. Özellikle açık havada ve yeşil alanda olması mümkünse tercih edilmeli. Günümüzdeki en önemli problemler hareketlerimizin azlığından kaynaklanmakta. Gerek enfeksiyon etkenlerine gerek bazı kronik hastalıklara karşı immün sistemimizin yani bağışıklık sistemimizin istediğimiz, yeterli ve aşırı olmayan cevabı verebilmesi için de ihtiyaçlarının olduğunu unutmamamız gerekir."

BALIK TÜKETİLEMİYORSA BALIK YAĞI İÇEREN TAKVİYE

Güçlü ve etkili bir bağışıklık sistemi için beslenmenin ve gıda takviyelerinin önemine değinen Prof. Dr. Kara, şu önerilerde bulundu: "Mevsimine uygun beslenme, yeterli sebze ve özellikle meyve tüketimi, vücudumuzun, bağışıklık sistemimizin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineral açısından önem taşımakta. Burada bir vurgu dengeli ve yeterli beslenme yapılırken, gıda alımında özellikle bizim dışarıdan almak zorunda olduğumuz yani vücudumuzun üretmediği ancak sağlığın devamı için ihtiyaç duyduğu esansiyel olarak adlandırdığımız bazı vitamin, mineraller ve yağlar olduğunu unutmamamız gerekir. Bu açıdan, haftada bir- iki kez taze balık tüketmek, dışarıdan almamız gereken yağlar ve özellikle omega 3 açısından yeterli olacaktır. Ancak balık tüketilemiyorsa balık yağı içeren gıda takviyelerinden destek alınabilir."