Spor yapmak vücudun sigortası

Bedeninizi sigortalamanız için sağlıklı bir hayata adım atmaya karar verin ve düzenli spor ile temiz beslenmeye başlayın. Kaliteli protein, karbonhidrat ve yağ kaynaklarıyla beslenmek temiz ve sağlıklı beslenmedir. "Doğru beslenme nasıl olmalı", "Düzenli egzersiz yapıyorum ama hâlâ kilom var" soruları ile sık sık karşılaşıyoruz. Spor ve beslenme ilişkisi ikiz kardeş gibidir. Spor yapıyorsanız ve görüntünüzde olumlu anlamda değişiklikler istiyorsanız en iyi arkadaşınız doğru ve düzgün beslenme olmalıdır.

"ŞEKER VE YAĞ ORANI YÜKSEK GIDALARI HAYATINIZDAN ÇIKARIN"

Spor ve Egzersiz Eğitmeni Fatih Uyar, Günde atılan binlerce adımla veya bisiklete binip kalori açığı ortaya çıkarıldığının altını çizerek şu açıklamayı yaptı:

Vücudun günlük aktivitesi haricinde ekstra yapılan bu kalori açığı metabolizma açısından tam bir acil durum sinyalidir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Spor yaptıktan sonra hemen canınız tatlı bir şeyler yemek istiyor değil mi? Çok normal. Vücut kalori açığını hemen telafi etmek, düşen kan şekerini hemen yerine getirmek ister. Çok basit olarak şekerli gıdaları ve içecekleri, yağ oranı yüksek gıdaları ve basit karbonhidratları hayatınızdan çıkarmayı deneyin. Bu öğretiyi zaman içerisinde kendinize hâkim olarak, ne yiyip ne içeceğinizi araştırarak, sorarak ve öğrenerek kazanırsınız. Son olarak beslenme konusunda profesyonel diyetisyenlerden destek alınmasını tavsiye ediyorum.

"10 BİN ADIM ATILMASI ÖNEMLİ"

Düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı sedanter bir kişiyi temel aldığımızda günlük 10 bin adım atılması o kişi için çok önemlidir. Yürümenin hangi durumlarda fayda sağladığını Fatih Uyar şöyle sıraladı:

-Kolestrolünüz varsa yürüyün,

-Yüksek tansiyonunuz varsa yürüyün,

-Şeker hastasıysanız yürüyün,

-Kilo vermek istiyorsanız yürüyün,

-Kalp ve akciğerlerinizde problem varsa yürüyün,

-Uyku problemi yaşıyorsanız yürüyün,

-Enerjiniz düşük, stresli ve mutsuzsanız yine yürüyün.