Horlama Tedavisi İçin Hangi Bölüme Gidilir? Horlama İçin Ne Yapılmalı, Horlamaya Hangi Doktor Bakar?

Horlama üst solunum yolunda ortaya çıkan bazı problemler sebebiyle sesli uyuma durumudur. Genelde uyku sırasında yutak kısmındaki yumuşak dokuların gevşemesi ile meydana gelen hava yolundaki daralmalar, vücuttan çıkan havanın akımını hızlandırır. Bu durum da gürültülü bir şekilde nefes alıp vermeye sebep olur. Peki horlama tedavisi için hangi bölüme gidilir? Horlamaya hangi doktor bakar? Konuyla alakalı merak edilen soruların yanıtları ve daha fazlası yazımızda…

HORLAMA HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ?

Horlama hangi hastalıkların habercisi sorusuna verilebilecek birkaç yanıt vardır. İşte horlamanın belirtisi olduğu hastalıklar:

Metabolik hastalıklar

Şeker hastalığı

Böbrek yetmezliği

Tiroit hastalıkları

Dilde ve ağız ödem

Hipertiroid

HORLAMA NASIL KESİLİR?

Horlamayı kesmek için uygulanabilecek bazı yöntemler vardır. Horlamadan kurtulmak için denenebilecek birkaç pratik yol:

Uykudan 4-5 saat önce yemeği kesin. Uyumadan önce tüketilecek ağır yiyecekler ve içecekler boğazdaki kasların normale kıyasla daha fazla gevşemesine neden olur. Bu durum horlamayı beraberinde getirir. Düzenli egzersiz yapın. Fazla kilolar boğaza baskı yapar ve bu durum horlamanın artmasına sebep olur. Düzenli nefes egzersizleri ile boğaz kaslarının gerginliği azaltılabilir. Yatış pozisyonunuzu değiştirin. Bazen dil geriye düşer ve hava yollarının üzerine baskı yapar. Yastığınızın pozisyonu, yataktaki pozisyonunuz bu sebeple horlamaya yol açabilir. Yüzüstü ya da yan yatmak dilin geriye gitmesini engeller. Tenis topu tedavisini deneyin. Tenis topu bulunan bir bel çantasını uyku sırasında sırtınıza takarsanız bu durum yatış pozisyonunuzu düzenleyip horlamanıza engel olabilir. Yatak odanızın havasını temizleyin. Eğer sıcak ve kuru bir odada uyuyorsanız nemsiz ortam burnunuzu tıkayacaktır. Burundan nefes alamamak ise horlamaya sebep olur. Uyurken camı açık bırakmak ya da odaya bir hava temizleyici almak durumu çözebilmektedir. Sigarayı bırakın. Sigara içmeyen insanlarda içenlere oranla daha az horlama görülür. Yüksek yastıklar tercih edin. Yüksek bir yastıkta uyumak uyku duruşunuzu düzenleyecek ve horlamayı engelleyecektir.

UYKU APNESİ TEDAVİSİ

Uyku apnesi tedavisi yapılırken hastalığın sıklığı tedaviyi belirleyici rol oynamaktadır. Tedavi sürdürülürken hastadan yaşam tarzının değiştirilmesi istenebilir. Bunun yanında cerrahi müdahale ve hava basıncı gibi tedaviler de denenebilmektedir. Yaşam tarzının değiştirilmesi istenen tedavilerde hastanın sigara ve alkolden uzak durması oldukça önem arz etmektedir.

Cerrahi müdahalenin genel olarak üst solunum yolundaki daralmanın ileri derecede olduğu hastalara uygulanması tavsiye edilir. Cerrahi olarak müdahale edilemeyecek durumlarda CPAP ismi verilen ve pozitif hava basıncı veren bir cihaz kullanılmaktadır. Bu cihaz hastalarda uyku apnesi oluşmasını engelleyerek kişinin rahat uyumasına yardımcı olur.

HORLAMAYA HANGİ BİTKİ İYİ GELİR

Horlamaya iyi gelen bitkiler vardır. Bu bitkilerin bazıları şu şekildedir:

Nane yağı

Altınmühür bitkisi

C vitamini

Nane

Çemen otu

Okaliptüs

Zencefil

HORLAMA TEDAVİSİ İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR

Horlama tedavisi için hangi bölüme gidilir sorusuna kulak burun boğaz (KBB) uzmanına görünmeniz gerektiği cevabı verilebilir. Bir KBB uzmanı horlamanızın sebeplerini araştırabilir, eğer burnunuzda ya da yutak kısmınızda nefes almanıza engel olan bir anomali yoksa sizi uyku laboratuvarına yönlendirerek horlamanızın asıl sebebinin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.