Balonlar prematüre bebekler için uçtu

6 aylıkken sadece 950 gram olarak dünyaya gelen aceleci parmak bebeklerden Alperen'in henüz doğum günü gelmedi. Anne Merve Yılmaz Azak, "Alperen'in normalde 16 Aralık'ta doğması gerekiyordu. Kronolojik olarak 2 ay 20 günlük şu an, 26 haftalıkken dünyaya geldi. Hızlı, aceleci bir savaşçı. Şu an 2 kilo 380 gram. Erken doğacağını öğrendiğimde çok ağladım çünkü beklediğim bir şey değildi. Sağlıklı olur mu, yaşayacak mı korkuları vardı ama zamanla bunun korkulacak bir durum olmadığını sağlıklı olduğu sürece zamanın hızlı geçtiğini fark ettik. Ben bizim yaşadıklarımızı yaşayan ailelere bu süreçte sabırlı olmalarını tavsiye ederim. Ağlamanın sızlamanın hiçbir anlamı yok. Sizin psikolojiniz doktorlara ve hemşirelere de yansıyor. Ama biz pozitif olduğumuz için çocuğumuza çok çabuk kavuştuk" ifadelerini kullandı.