Elektromanyetik dalgayla baklava gibi karın kasları

Düzenli olarak egzersiz yapmanın insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu ve kilo kontrolüne yardımcı olduğunu biliyoruz. Ancak, günümüzün hızlı yaşam koşulları arasında spor salonuna gidip egzersiz yapmaya vakit ayırmak zor. Durum böyle olunca, kiloyu sabit tutmak ve formda bir vücuda sahip olmak da oldukça zor bir hale geldi. Bu da birçok cihaz üreticisini yağ yakmak, kasları belirginleştirmek ve vücudu şekillendirmek için çeşitli teknolojiler ve etkili cihazlar geliştirme çabasına soktu.Bugün geldiğimiz noktada, artık spor salonuna gidemeseniz bile vücuttaki yağ hücrelerini parçalayan, kasları güçlendiren, vücudu geliştiren ve karın kaslarını belirginleştiren cihazlar var. Elektrikli kas uyarılması ile daha kaslı karın, bacak, kalça ve kollara sahip olmak mümkün hale geldi. Burada, elektriksel akımlar ile hedeflenen uygun kas gruplarının uyarılması ve egzersiz ile benzer mantıkla kasların güçlenlendirilmesi.Özellikle metropollerde çok hızlı hayatlar yaşıyoruz. Sabah erkenden uyanıyor, yola çıkıyor ve işimizin başına geçiyoruz. Kahvaltıda poğaçalar, açmalar, yol üzerinde uğranan kahveciden alınan şekerli ve aromalı kahveler, öğle molasında yenen hamburgerler, eve gelince dışarıdan ısmarlanan yemekler. Arabadan iniyor, masa başındaki işimize oturuyoruz. Akşam da o masadan kalkıp yeniden arabayla eve geliyor ve birkaç saat televizyon izledikten sonra yatağa giriyoruz.Egzersiz, sağlıklı gıdalar, sağlıklı uyku hepimiz için çok önemli. Genellikle de yılbaşında böyle büyük kararlar alıyor ancak birkaç gün sonra plana sadık kalamayıp düzensiz ve sağlıksız yaşamımıza geri dönüyoruz. Egzersiz yapmanın vücudun bütün sistemleri için ne kadar önemli olduğunu görmezden gelemeyiz.Düzenli yapılan egzersiz, kalp hastalıkları, şeker hastalığı ve diğer kronik hastalıkları önlemek, daha sağlıklı bir kilo değerine sahip olmak, psikolojik ve zihinsel olarak da daha sağlıklı ve mutlu hissetmenin belki de en ucuz ve en etkili yolu. Ancak, hızlı şehir yaşamının içinde egzersize vakit ayırmak gerçekten de zor. Bugün, vücut şekillendirme ve bölgesel incelme cihazlarının bu kadar popüler olmasının nedeni belki de bu. Tabii ki sürekli olarak sağlıksız beslenip bu cihazlar ile formda kalmak oldukça zor. Zaten, sağlıklı olmak için sürdürülebilir bir durum da değil. Ancak, egzersiz yapmaya vaktiniz yoksa ve daha kaslı görünen karın ve bacak kaslarına sahip olmak istiyorsanız, sağlıklı beslenme ve doğru miktarda kalori alımı ile desteklediğinizde, elektromanyetik dalgalar ile elektronik kas uyarımı işe yarayabilir.Elektromanyetik dalgalar ile kas uyarımında amaç, kaslarda supramaksimal kasılmalar yaratmaktır. Yani, maksimal bir efor veya performansın da üzerinde kalan bir etkiye sahiptir. Spor salonuna gitmeye vakti olmayan kişiler için vücudun şekillenmesi ve kasların gelişmesine yardımcı olur. Yapılan egzersizlere destek olarak tercih edildiğinde, maksimal etkilere ulaşılabilir. Bu, kısa sürede daha kaslı bir vücuda sahip olabileceğiniz anlamına gelir.Çeşitli çalışmalarla karın yağlarında olumlu bir şekilde azaltabileceği kanıtlanan yüksek yoğunluklu elektromanyetik dalgalar, aynı anda yağ kütlesini azaltabildiği ve kasları belirginleştirebildiği için de oldukça avantajlıdır. Bir egzersiz seansı süresinde 20 bin mekiğe eşdeğer bir etkiye sahip olma potansiyeli ile ünlüler dünyasında da oldukça popülerdir. Daha belirgin karın kaslarına sahip olmak ve karın bölgesindeki yağlanmayı azaltmak için egzersiz yapmaya vaktiniz yoksa, bu gelişmiş teknolojiden yararlanabilirsiniz.Büyük kas gruplarını güçlendirme ve şekillendirmeye yardımcı olan bu tarz cihazlar, elektronik olarak kasları uyarır. Yani, bir antrenman sırasında olduğu gibi yağ kaybı ve kas kazanımını aynı anda hedefler. İnvaziv işlemler yani zarar verici olan doku oluşumu yaratmadıkları için, bugün pek çok çalışan kadın ve erkek tarafından tercih edilmektedir. Kısa uygulama süreleri sayesinde öğle arasında bile yaptırılabilir. Yüksek yoğunluk ve frekansta kasları çok yüksek miktarlarda kasarak çalıştıran elektronik kas uyarımı teknolojisinde kas yoğunluğu ve hacmi geliştirilir. Bu kasılmalar, büyük miktarda enerji anlamına gelir ve bu da yağ hücrelerinin etkili bir şekilde azalmasına yardımcı olur. Burada hedef, performansı artırmak, kasları güçlendirmek ve vücut tonunu geliştirmek için kasları çalıştırmaktır.