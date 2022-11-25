Her mevsim ışıl ışıl parlayan saçlar

Saçlarının sonbahar yaprakları gibi cansızlaşmasını, gücünü yitirip dökülmesini hangimiz ister ki? Ama bu durum bir gün hepimizin başına gelebilir. Çoğu zaman genetik yapı, bazen ileri yaş, bazen stres ya da yetersiz beslenme saç dökülmesine sebep olabilir. Nedenleri çok çeşitli ancak sonuç hep aynıdır: Sağlığını kaybetmiş, incelmiş, zayıflamış ve nihayetinde dökülen saçlar. Özellikle dökülen saçların altını çizelim çünkü saç dökülmesi, kişinin estetik açıdan yaşam kalitesini düşüren önemli sağlık sorunlarından biri.Yetişkin her birey ortalama 100-150 bin saç teline sahip ve günde 150 tele kadar dökülme normal kabul ediliyor. Bu kayıp günde 200-250 tele çıkıyorsa, saç lazeri, PRP saç tedavisi, 'growth factor' tedavisi ve ACell+PRP'yi kapsayan saç tedavileri imdadınıza yeştişebilir.Günümüzde saçların sıklaşması ve uzamasını destekleyen, kökleri canlandırıcı etkisiyle daha gür ve sağlıklı olmasını sağlayan pek çok saç tedavisi mevcut. Siz de alanında uzman bir doktora görünerek saç yapınıza ve ihtiyacınıza göre belirlenecek saç tedavileri sayesinde yeniden ışıl ışıl, gür ve sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz. Saç lazeri, PRP saç tedavisi, saç serumu, Growth Factor ve ACell+PRP'yi içeren tedavilerin, saç ekiminde işlemin başarısını artırma etkisi de bonus. Gelin birlikte bu tedavilere bir bakalım.Saçları güçlendirdiği ve beslediği klinik araştırmalarla kanıtlanmış Amerika'dan ithal bir serumun saç diplerine mikro iğnelerle enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen Growth Factor tedavisi, adı üstünde, saç üreten hücrelerde büyüme etkisi yaratarak saçın daha kaliteli olmasına ve uzamasına katkıda bulunuyor. Uygulanan yöntem açısından mezoterapi olarak da adlandırabileceğimiz tedaviden haftada bir olmak üzere 10 seans faydalanmanız yeterli. Serumun içerisindeki vitamin, mineral, aminoasit ve onarıcı bileşenler sayesinde saçların besin ihtiyacı karşılanıyor ve birkaç ay içinde saçlarınız daha sağlıklı, gür ve ışıltılı bir görünüme kavuşuyor.PRP tedavisinin isminison yıllarda ortopediden cilt gençleştirmeyekadar pek çok alanda duyuyoruz.Saç tedavileri alanında da uzun birsüredir başarıyla uygulanan PRP, insanvücudundan alınan kanın plazmasındanayrılıp zenginleştirilerek hedef bölgeyeenjekte edilmesi yoluyla gerçekleştiriliyor.PRP saç tedavisinde de kişininkendi kanından elde edilen trombosittenzenginleştirilmiş plazma, dökülmeninyaşandığı alana enjekte ediliyor. Busayede saç kökleri onarılarak canlandırılıyorve saçların daha güçlü ve hızlıuzaması sağlanıyor. Tedavinin en güzelyanı kendi kanınızdan elde edildiği içinhiçbir yan etkisinin olmayışı. PRP saçtedavisi saçlarınızın ihtiyacına göre 15gün veya ayda bir tekrarlanan toplam10 seansta tamamlanıyor.Growth Factor ve PRP saç tedavisini birleştirmek ise bir diğer seçenek. 5 seans PRP, 5 seans "growth factor" şeklindeki karma tedaviyle sağlıkla parlayan, gür saçlara sahip olmanız mümkün. Bu tedavinin sonuçlarını görmek içinse kendinize, daha doğrusu saçlarınıza 5 ay zaman tanımanız gerekiyor.Günümüzün en etkin saç tedavilerinden olan saç lazerinde amaç saç köklerini uyarmak ve cilt altındaki kan dolaşımını hızlandırmak. Böylece hem saç kökleri güçleniyor hem de saç derisi besleniyor. Sonuç, daha sağlıklı, gür ve canlı saçlar. Saçlardaki güçlenme etkisi kendini birkaç ay içinde göstermeye başlasa da en iyi sonucun alınması için saç lazeri tedavisine 6 ay devam etmek gerekiyor.Adından 'saç aşısı' ve 'mucize toz' olarak bahsedilen ACell, tek seansta etkili sonuçlar veren bir saç tedavisi. Amerika'dan ithal 'magic powder' denilen, saçın ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içeren besleyici serumun lokal anestezi altında, 'microneedle' adlı bir cihazla saçlı deriye enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen işlem, PRP saç tedavisiyle kombine bir şekilde de uygulanabiliyor ve oldukça hızlı bir şekilde etkin sonuçlar alınmasını sağlıyor. ACell+PRP saç tedavisi sayesinde kökler güçleniyor, saç dökülmesi giderek yavaşlıyor ve bir süre sonra durma noktasına geliyor. Öte yandan kalitesi arttığı için saçlar daha dolgun bir görünüm kazanıyor. Saç köklerini besleyici ve canlandırıcı etkisi nedeniyle ACell+PRP saç tedavisi, saç ekiminden sonra tamamlayıcı tedavi olarak da uygulanıyor.Saç ekimi yöntemlerinin tamamlayıcı tedavilerinden olan saç lazeri, saç serumuyla kombine bir şekilde de gerçekleştirilebiliyor. Bu yöntemde lazerden önce kişinin saç derisine mikro iğnelerle özel bir vitamin ve mineral karışımı uygulanıyor. Mikro iğnelerin saç derisinde açtığı minik kanallar lazer tedavisinin etkisini artırırken saç lazeri de serumun cilde derinlemesine nüfuz etmesini sağlıyor. Haftada iki kez uygulanan saç serumu+saç lazeri kombin tedavisinde saçlar 3'üncü ayda canlanmaya başlıyor. Saçlarınızın sağlıklı, canlı ve gür olmasını sağlayan tedavinin kalıcı etkileri kendini 6'ıncı aydan sonra göstermeye başlıyor.