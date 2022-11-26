Egzersiz, kanser riskini yüzde 72 azaltıyor

Sporunsağlığa olan etkisi yapılan bir araştırmayla daha kanıtlandı. İsrail'de bulunan Tel Aviv Üniversitesi uzmanlarının yaptığı iki farklı araştırmaya göre düzenli şekilde egzersiz yapmak kansere yakalanma riskini yüzde 72 oranında azaltıyor. Araştırmacılar ilk olarak 3 bin kişinin sağlık verilerini inceledi. Araştırma kapsamında ayrıca deney fareleri ve egzersiz verileri irdelendi. Araştırmaların neticesinde yüksek yoğunlukta düzenli aerobik aktivite bildiren katılımcılarda, fiziksel egzersiz yapmayanlara kıyasla yüzde 72 daha az metastatik kanser riski saptandı. Araştırmacılardan Prof. Carmit Levy, "Fiziksel aktiviteler, tümörler için glikoz elde etmekte güçlük çektiren düşmanca bir ortam oluşturuyor" dedi.