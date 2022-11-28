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Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:34

Sağlık Bakanı Koca, personel alımında mülakat sınavının olmadığını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımı ilanının Resmi Gazete’de yayınlanması sonrasında sosyal medyadan açıklama yaparak 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 11 bin 317 işçi ve bin 183 sözleşmeli personel alımı yapılacağını belirtip mülakat sınavının olmadığını belirtti.

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Sağlık Bakanı Koca, personel alımında mülakat sınavının olmadığını açıkladı!

Sağlık Bakanlığı'nın 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 11 bin 317 işçi ve bin 183 sözleşmeli personel alımı için ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından da açıklama yaptı.

30 BİN PERSONEL ALINACAK!

Koca resmi Twitter hesabından şunları söyledi: "30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 1.183'ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31.183 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ayrıca, 11.317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun."

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Sağlık Bakanı Koca, personel alımında mülakat sınavının olmadığını açıkladı!
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