Yararlı diye tükettiğimiz bu baharat karaciğeri çürütüyor! Gerçeğini ayırt etmek için…

TARÇININ KARŞILAŞTIRILMASI

Sahte tarçın ile karşılaştırıldığında, gerçek tarçının rengi daha açıktır, tadı biraz daha tatlıdır ve daha hoş kokulu bir aromaya sahiptir. Ek olarak tüm tarçın türleri, esansiyel yağın yüzde 65 ila yüzde 80'ini oluşturan aktif bileşen sinnamaldehit içerir. Hem gerçek hem de sahte tarçını bu etken maddeyi paylaştığı için benzer faydalara sahip olabilirler. Bununla birlikte, bugüne kadar yapılan araştırmalar sadece gerçek tarçının faydalarına odaklanmıştır bu nedenle sahte tarçın için geçerliliği olduğunu söylenemez.