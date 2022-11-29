Erzurum Şehir Hastanesi "Anne Dostu" ve "Bebek Dostu" unvanlarını aldı

Kentte yaklaşık 3 yıl önce fiziki altyapı ve yüksek teknolojiyle donatılarak hasta kabulüne başlayan, 400 bin metrekare alana kurulu 1570 yatak kapasiteli hastane, yoğun bakım olarak da kullanılan nitelikli hasta odaları, klinikleri ve teknolojik yapısıyla hastalara konforlu hizmet sunuyor.

Kadın doğum, gebe okulu ve anne oteli ile de hizmetlerini sürdüren hastaneye, bir süre önce Sağlık Bakanlığınca gebelik, doğum öncesi ve sonrası gibi süreçlerde hizmet faaliyeti ve kalitesinin değerlendirmesi sonucu "Anne Dostu", ardından da "Bebek Dostu" unvanı verildi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, AA muhabirine, anne ve bebek sağlığını korumaya çok önem verdiklerini söyledi.

"Bebek Dostu" ve "Anne Dostu" hastane unvanlarının hayırlı olmasını dileyen Bedir, hastane yöneticileri ile çalışanlarını tebrik etti.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör de güvenli ve kaliteli gebelik süreci ile doğum hizmetinin bütün anne adaylarının hakkı olduğunu belirtti.

Hastanede anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik çalışma yaptıklarını anlatan Tör, "Anne adaylarının gebelik döneminde takibi, eğitimleri, doğuma hazırlanmaları, normal doğuma özendirilmesi, doğum mahremiyeti, hijyen ve konfor standartları, doğum sonu takip ve anne sütünün devamını hedefleyen standartlara göre Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirmede, hastanemize geçtiğimiz günlerde 'Bebek Dostu', 22-24 Kasım tarihleri arasında da 'Anne Dostu' unvanı verildi." dedi.

Tör, hastane çalışmalarının kalitesi açısından bu unvanların önemli olduğunu vurguladı.

Başhekim Yardımcısı ve Kadın Doğum Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Berrin Kadıoğlu da özverili ve fedakarca çalışan hastane ekibine teşekkür etti.