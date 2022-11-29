Uzman diyetisyen formülü verdi! İnsülin direnciyle mücadelenin yolu bu beslenme stilinde

Bununla birlikte toplumda çok sık görülen insülin direnci de duygusal açlıkla çok sık karıştırılan bir rahatsızlıktır. Çünkü insülin direnci olan kişiler de sürekli açlık, tatlı veya karbonhidrat krizleri, sinirlik, depresyon gibi şikayetler görülür. Kilo almak yağ hücre sayısının artmasına neden olur ve yağ hücrelerinden hücre içerisine geçemeyen insülin kanda birikmeye başlar. Sonucunda insülin direnci gelişir, insülin direnci geliştiği için de daha hızlı kilo almaya başlarız. Yani kilo almak insülin direncine, insülin direnci de kilo almaya neden olur, kısır bir döngü yaratır.