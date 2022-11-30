14 12 Tansiyon Normal Mi? 14’e 12 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

14 12 tansiyon normal mi sorusunun yanıtı; normal değil şeklinde karşımıza çıkar. Normal olmayan bu durum insanlarda sistemik bazı semptomlar verebilir. Bunlar genellikle baş ağrısı, kulak çınlaması gibi semptomlardır. Bu durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerekir. Bu yazımızda sizler için ayrıntılı olarak 14 12 tansiyon normal mi, tansiyon 14 12 ne demek, küçük tansiyon 12 olursa ne olur sorularının yanıtlarını derledik. İşte detaylar…

14 12 Tansiyon Normal Mi?

Tansiyon değerleri insan sağlığı için oldukça önemlidir. Özellikle "hipertansiyon" tüm dünyada sağlığı tehdit eden önemli etkenlerden bir tanesidir. 14'e 12 olan tansiyon ise optimal tansiyon değerinin yukarısında yer alır. Bu neden 14 12 tansiyon normal değil yüksek tansiyon olarak adlandırılır. Bu durumla beraber yüksek tansiyon belirtileri görüldüğü zaman acil bir şekilde doktora başvurulması gereklidir. Yüksek tansiyonun belirtileri ise şu şekilde karşımıza çıkar; baş ağrısı, yorgunluk, çarpıntı hissi, aşırı terleme, kulaklarda uğultu ve çınlama, uzuvlarda şişlik ve burun kanaması.

Tansiyon Kaç Olmalı?

Tansiyon, damarlardan kan basıncını anlatmak için kullanılan bir terimdir. Kalbin kanı vücuda pompalayan kullandığı gücün basıncı büyük (sistolik) tansiyon, kan akımı bittikten sonra oluşan durgun basınca da küçük (diyastolik) tansiyon denir. Büyük tansiyonun optimal değeri 120 mm Hg, küçük tansiyonun optimal değeri ise 80 mm Hg olarak karşımıza çıkar. Bu durumların dışında tansiyon ölçüldüğü zaman bir doktora başvurmak önemlidir.