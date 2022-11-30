Beyninde belirlenen tümör, ilk kez kullanılan cihaz ile tedavi edildi

Nadir tedavi uygulamaları arasına yer alan "Endoskopik Hipofiz Cerrahisi" Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Selim Karagöz tarafından başarıyla uygulandı.

Görme kaybı, görme bulanıklığı, görme kabiliyetinde azalma, şiddetli baş ağrısı şikâyeti yaşayan 20 yaşında ki genç hasta Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğine başvurdu. Gözünde belirgin görme kaybı yaşayan genç hasta uzmanlar tarafından muayene edilerek gerekli tetkikleri yapıldı. Daha sonra beyninde tümör tespit edilen hasta ameliyata alındı. Kapalı cerrahi ile Endoskopik yöntemle ve nöronavigasyon cihazı kullanılarak tümörü çıkarılan hastanın görme kaybı şikâyeti tamamen iyileşti. Sağlığına tekrardan kavuşan genç kız emeği geçenlere teşekkür etti.

Başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleştiren Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Selim Karagöz, hasta ve tümör hakkında genel bilgi verdi. Karagöz yaptığı açıklamasında, "20 yaşında bir bayan hasta bize görme kaybı, görme bulanıklığı, şiddetli baş ağrısı şeklinde şikâyetlerde bulunarak geldi. Biz de hastaya yaptığımız görüntülemelerde, hipofiz bezi dediğimiz beynin merkezi sayılabilecek bir noktasında tümör olduğunu tespit ettik ve bu tümöre cerrahi gereklilik açısından ileri tetkikleri yaptık. Görme alanı testleri yaptık, hormon panellerine baktık ve sonuç olarak da cerrahiye karar verdik. 1 santimin üzerindeki tümörler, cerrahi olarak değerlendirilir bu tümörlerde ve bu tümör ameliyatı için yapılması gereken işlem, öncelikli olarak daha az hastaya zarar verilerek yapılan bir işlem burundan girilerek yapılıyor. Biz de hastanemizde transsfenoidal yolla dediğimiz burundan girilerek, nöronavigasyon cihazı da kullanarak bu teknolojiyi de kullanarak hastanemizde bu ameliyatı gerçekleştirdik. Sonuç olarak hastamızın görmesindeki kayıp düzeldi. Daha rahat görebiliyor. Bundan sonrası için de takiplerini hastanemizde sürdürmeyi planlıyoruz.

HASTAMIZ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Tümör hakkında bilgi de veren Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Selim Karagöz; hipofiz bezi tümörleri genellikle iyi huylu olarak nitelendirdiğimiz tümörler arasına girer. Olduğu yerde etrafındaki önemli oluşumlara baskı yapmasından ötürü bize bulgu vererek hastayı karşımıza çıkartan tümörlerdir ve vücuttaki stres olsun diğer organların yönetimi olsun bu, bütün vücutla ilgili olan hormonların düzenlemesini sağlayan ana bezdir hipofiz bezi. Biz hastamızda hormonal tetkikleri de değerlendirerek ameliyatımızı gerçekleştirdik. Sonrasında da hastanemizde yoğun bakımımız olsun ameliyathanemiz olsun yeterli ekipman bulunduğu için bu ameliyatı güzelce gerçekleştirebildik. Hastamız da sağlığına kavuştu. Taburculuğunu planlıyoruz sonrasında da polikliniğimizde takiplerine devam edeceğiz" dedi.

Beyninde tümör olduğu tespit edilen ve başarılı ameliyat sonucu şikâyetlerinden kurtulan 20 yaşında ki hasta Gonca Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür ederek, "20 yaşındayım. Baş ağrım vardı sürekli, görme kaybım vardı sıklıkla baygınlık geçiriyordum onun için geldim. Şuan da gayet iyiyim görmem de bir sıkıntı yok. Baş ağrım yok. Hemşireler de çok güzel baktılar ilgilendiler doktorum da öyle. Gayet iyiyim inşallah hastalığımdan dolayı yarıda bıraktığım okuluma devam edeceğim herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Gonca Yıldırım'ın annesi Huriye Yıldırım da ameliyatın başarılı geçtiğini ve kızının durumunun iyi olduğunu belirterek, "Ameliyat başarılı, çok güzel geçti. Doktorumuz da iyiydi ilgilendi. Hemşirelerimiz de iyiydi yani memnunuz doktorumuzdan. Görme kaybı vardı, görmüyordu. Okula gidip geliyordu. Okulu bıraktı, gitmedi. Bayılıyordu, kafasını vuruyordu" ifadelerini kullandı.

HASTANEMİZ TERCİH EDİLİR OLDU

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ise konuşmasında genç hastanın sağlığına tekrar kavuştuğunu, bu başarılı ameliyatlar sayesinde Erzincanlı vatandaşların başka şehirler ve hastanelere yerine Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni tercih edeceklerini söyledi. Kuyrukluyıldız başarılı geçen operasyondan dolayı uzman doktoru ve ekibini tebrik ederek, "Bugün hastanemizin beyin cerrahisi servisinde sizlerle ekibimizin, arkadaşlarımızın bir başarısını paylaşmak istedik. 20 yaşında Gonca Hanım az önce de şikâyetlerini anlattı. Hastanemize başvurdu ve daha çiçeği burnunda uzmanımız Ahmet Selim Karagöz tarafından nöronavigasyon yöntemi ile hipofiz cerrahisi ameliyatını burada gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 hafta kadar süre geçti ve şuan da sizin de izlediğiniz gibi gayet sağlıklı bir şekilde, şikâyetleri gerilemiş bir şekilde, hastanemizden memnun bir şekilde, ekibimizden, doktorlarımızdan, hemşirelerimizden memnun bir şekilde hastamızı taburcu edeceğiz. Bu başarılar hem ekibimizin motivasyonunu yükseltiyor hem de hemşerilerimizin alternatif olarak başka şehirlere, başka hastanelere gitmesinin önüne geçmiş oluyor. Bizler de ekibimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.