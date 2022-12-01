Altın iğneyle sivilce ve leke izine son

Akne problemi can sıkıcı olsa da aknelerden geriye kalan skarları (yara izi) tedavi etmek çok daha meşakkatli ve sabır gerektiren bir yolculuktur. Akne oluşumu, ciltteki iltihaplanmayı önleyecek cilt bakım uygulamaları ve ilaçlar ile büyük ölçüde kontrol altına alınabilir veya ortadan kaldırılabilir. Ancak, söz konusu skarlar yani yara izleri olduğunda dışarıdan sürülecek herhangi bir kozmetik ürün ile sonuç almak pek mümkün değildir. Burada, cilde kontrollü bir şekilde hasar vererek ciltteki kolajen sentezini tetiklemek ve cildin kendi kendini yenileme sürecini hızlandırmak gerekir. Altın iğne, ciltteki skarlar ve genel cilt durumu üzerinde yarattığı olumlu etkiler ile özellikle bahar ve kış aylarında kadınların gözde uygulamalarından biridir.Cilt onarım ve yenilemeyi hedefleyen uygulamaların ciltte yarattığı mikro yaralanmalar, ciltteki kök hücrelerini (fibroblast) harekete geçirir ve orada meydana gelen bu mikro boyutlu yaralanmalar ile başa çıkmaya çalışır. Bu hücreler, vücuttaki hücrelere yapısal destek sağlarken, aynı zamanda doku onarımı, yara izleri ve yara iyileşmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Kolajen ve elastin üretimini tetiklediğinden, genel vücut sağlığı ve cilt kalitesini korumak için bu hücrelerin harekete geçmesi çok önemlidir. Dolayısıyla, altın iğne gibi uygulamalar ile kök hücreleri (fibroblastları) harekete geçirdiğinizde, kolajeni de cildinize geri kazandırmış olursunuz.Altın iğne; mikro boyutlu iğneler kullanılarak ve cilt yüzeyine herhangi bir zarar vermeden cildi gençleştirme ve sıkılaştırma sağlaması ile son yıllarda estetik dünyasının popüler uygulamasıdır. Altın iğne, tedaviden sonra günlük hayata dönüşün kolay olması, ilk tedaviden sonra bile etkileyici sonuçlar sağlaması ve cilt yüzeyine zarar vermemesi ile tercih edilmektedir. Radyofrekans enerjisini cilt altına ileterek çalışan altın iğne tedavisi, geleneksel lazerlere göre cilde çok daha hassas davrandığı için yanık ve yara izi riski de çok daha azdır.Uzun yıllar boyunca; sivilce izleri, skarlar ve cilt lekelerinin tedavisi denildiğinde akla hep kimyasal peeling uygulamaları ve cilt yüzeyini soymaya yönelik uygulamalar geldi. Ancak, son yıllarda elde edilen gelişmelerle, artık cilt yüzeyini değil, cilt altını hedef alan tedaviler daha popüler hale geldi. Bunun nedeni, bu uygulamaların cildin yüzey katmanına herhangi bir zarar vermiyor oluşu ve doğrudan cilt altını etkilediği için daha etkileyici sonuçlara daha kısa sürede ulaşılabilmesidir. Altın iğne tedavisi de radyofrekans enerjisini kullanarak cilt altı dokuları hedef alır ve cilt yüzeyine herhangi bir zarar vermeden ciltteki leke, iz ve skarları gidermeyi hedefler, cilt tonunu eşitler, cilt dokusunu pürüzsüzleştirmeye yardımcı olur. Cilt gençleştirme ve gözenek küçültmede de son derece etkili olan altın iğne tedavisi; doku elastikiyetini iyileştirdiği için yara izleri ve çatlakların görünümünü azaltmada da etkilidir.SKARLAR söz konusu olduğunda, uygulanan tedavinin cilde kontrollü bir hasar vermesi gerekir. Neden mi? Çünkü, kontrollü hasar vermek, hücrelerin yenilenme sürecini tetiklemek anlamına gelir. O zaman, vücut buradaki hasarı algılar ve düzeltmek için harekete geçer. Böyle olmadığında, iyileşme ve yenilenme süreci daha yavaş gerçekleşir. Mikro iğneler yoluyla ciltte kanallar açan ve bu sayede cilde kontrollü hasar vererek hem cildin iyileşme sürecini hem de kolajen ve elastin üretimini tetikleyen altın iğne tedavisinin etkilerinin bu kadar başarılı olmasının nedenlerinden biri de budur. Altın iğnenin cilde verdiği hasar, düşündüğünüz gibi bir hasar değildir. Ayrıca, cilt yüzeyine herhangi bir zarar vermez ve minimaldir. Bu hasar, ciltte yalnızca kızarıklık şeklinde görülür. Dolayısıyla, altın iğne tedavisi ile cilde hasar vermek yerine mikro yaralar oluşturmak demek daha doğru olacaktır.MUTLAKA bir doktor tarafından klinik ortamında uygulanması gereken altın iğne tedavisi, özellikle sivilce izlerini gidermek, akneye neden olan cilt altındaki iltihaplanmayı azaltmak, cilt dokusunu iyileştirmek, cilt kalitesini arttırmak, ciltteki renk eşitsizliklerini azaltmak gibi faydaları vardır. Ayrıca, kolajen ve elastin üretimini tetiklediği için yaşlanma karşıtı etkilere de sahiptir diyebiliriz. Skarlarınız varsa, kozmetik ürünlerden fayda beklemek yerine, altın iğne gibi doğrudan cilt altı dokuları hedefleyen tedavileri tercih etmek daha doğru bir seçim olacaktır.