HIV vakalarında yaş 20’ye düştü

1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında bu hastalığa neden olan HIV virüsüne karşı farkındalık yaratmak için STK, gazeteci, hekim ve ünlülerden oluşan 293 kişinin sesi, yapay zekâ teknolojisi ile bir araya getirilerek Tek Ses Projesi'nde buluştu. 293 kişinin okuduğu mesajlar, yapay zekâ yardımıyla tek bir sese dönüştürüldü ve bir videoyla birlikte kamuoyuna tanıtıldı. Çok sayıda uzman da projenin dünkü tanıtım toplantısında toplumun HIV konusunda bilinçlendirilmesi için yapılması gerekenleri anlattı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Fehmi Tabak, 1985-2021 arasındaki toplam vaka sayısının 32 bin seviyesinin üzerine çıktığını kaydederken, Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Volkan Korten ise, Türkiye'de HIV vakaları içinde en geniş paya 25-34 yaş aralığı sahipken (1985-2018 arasında yüzde 35.4), son yıllarda 20-24 yaş grubunun yeni vakalar içindeki payında artış görüldüğüne dikkat çekti.