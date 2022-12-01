İşte Türkiye’nin acil sağlık ordusu

Türkiye'de sağlık alanında en iyi hizmetin verilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken 2002'de 481 olan acil sağlık hizmetleri istasyonu her geçen yıl artırıldı ve 2022 yılında 3 bin 265'e ulaştı. Acil vakaların en hızlı şekilde hastaneye ulaştırılması için 2008 yılında helikopter ambulans, 2010 yılında ise uçak ambulans sisteme dâhil edildi. Helikopter ambulansla 40 bin 50 ve uçak ambulansla 17 bin 175 hastanın nakli gerçekleştirildi. Deniz ambulanslarıyla hizmet verilen vaka sayısı ise 31 bin 209 oldu. Tüm verilere bakıldığı zaman hava ve deniz ambulanslarıyla toplam 88 bin 434 hastaya hizmet verildi.