İşte Türkiye’nin acil sağlık ordusu

Türkiye'de sağlık alanında en iyi hizmetin verilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken 2002'de 481 olan acil sağlık hizmetleri istasyonu her geçen yıl artırıldı ve 2022 yılında 3 bin 265'e ulaştı. Acil vakaların en hızlı şekilde hastaneye ulaştırılması için 2008 yılında helikopter ambulans, 2010 yılında ise uçak ambulans sisteme dâhil edildi. Helikopter ambulansla 40 bin 50 ve uçak ambulansla 17 bin 175 hastanın nakli gerçekleştirildi. Deniz ambulanslarıyla hizmet verilen vaka sayısı ise 31 bin 209 oldu. Tüm verilere bakıldığı zaman hava ve deniz ambulanslarıyla toplam 88 bin 434 hastaya hizmet verildi.
AMBULANS SAYISINA DÜŞEN NÜFUS SAYISI 2022 YILINDA 14 BİN 620 OLDU
Sağlık Bakanlığı verilerine göre ambulans sayısına düşen nüfus sayısı 2002 yılında 107 bin 446 iken 2022 yılında 14 bin 620 oldu. Türkiye'de 618 olan Toplam Acil Yardım Ambulansı sayısı 2022'de 5 bin 792'ye yükseldi.
HAVADA, KARADA VE DENİZDE MİLYONLARCA HASTAYA HİZMET
Sağlık Bakanlığı 236 kar paletli, 21 snowtrack, 62 dört sedyeli, 92 yoğun bakım-obez, 59 motosiklet ve 50 yenidoğan ambulansı ile hizmet veriyor. Türkiye'de 2008 yılında helikopter ambulans 2010 yılında da uçak ambulans ile acil sağlık hizmeti başladı.
ACİL YARDIM İSTASYONLARI ARTIRILDI
Bakanlık verilerine göre, 2002 yılında 481 Acil Yardım İstasyonu bu yıl 3 bin 265'e çıktı. İstasyon başına düşen kişi sayısı 2002'de 138 bin 50 iken, 2022'de 25 bin 935'e düştü. Ülke genelinde 618 olan Toplam Acil Yardım Ambulansı sayısı 2022'de 5 bin 792'ye yükseldi.