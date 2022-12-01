Konuşma bozukluğu terapiyle tedavi ediliyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2018'den bu yana faaliyet gösteren Dil ve Konuşma Terapisi Birimi'nde Dil ve Konuşma Terapistleri Betül Kahraman Ceylan ve Selçuk Bayram görev yapıyor. Birimde; akıcı konuşma bozukluğu (kekemelik ve hızlı bozuk konuşma), artikülasyon/fonolojik bozukluk, edinilmiş dil bozuklukları, gecikmiş dil ve konuşma, motor konuşma bozukluğu, ses bozukluğu, rezonans bozuklukları, yarık damak ve dudağa bağlı dil ve konuşma sorunları, işitme engeline bağlı konuşma bozuklukları ve yutma bozukluklarına yönelik değerlendirme ve terapiler uygulanıyor.

10 AYDA 2 BİNİ AŞKIN DANIŞAN

Adana'da kamu hastaneleri arasında sadece Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Şehir Hastanesi'nde bulunan birimde, 2022 yılında Kasım ayının ilk haftasına kadar 2 bini aşkın danışana konuşma terapisi uygulandı. Dil ve Konuşma Terapisti Betül Kahraman Ceylan, danışanların her yaş grubunda gelebileceğini belirtirken, Ceylan, konuşma bozukluğunun terapiyle giderilebildiğini birçok insanın bilmediğini vurguladı. Ceylan, "Bu nedenle, danışanlarımızın önemli bölümü, kulak, burun ve boğaz, çocuk psikiyatrisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genetik, nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri hekimlerinin yönlendirmesi ya da heyet hastası olarak geliyor" dedi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KONUŞMASI ANLAŞILABİLMELİ

Dil ve Konuşma Terapisti Selçuk Bayram ise konuşma bozukluklarının genetik yatkınlık, televizyon gibi ekranlı cihazlara çok fazla maruz kalma, ağız ve dil yapısı bozukluğu gibi nedenlerden kaynaklanabildiğini belirtti. Bayram, çocuklarda konuşma bozukluğundan söz edilebilmesi için 'anlaşılırlık' oranını dikkate aldıklarını vurgulayarak şu bilgiyi verdi:

"2 yaşındaki çocuğun konuşmasının en az yüzde 50'sinin anlaşılabilmesi gerekiyor. 3 yaşındaki çocuğun konuşması ise yüzde 75-80 oranında anlaşılabilmeli. 4 yaşında da yüzde 100 oranına ulaşılabilmeli ancak sadece "r" sesi için bazı durumlarda 6-7 yaşına kadar da beklenebilir. 1-1,5 yaş arasında çocuk herhangi bir sözcüğü üretemiyorsa, 2-2,5 yaş civarında cümle kurmuyor ya da ekleri doğru ve dile uygun şekilde kullanmıyorsa bu da bir konuşma bozukluğunun işaretidir."