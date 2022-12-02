Altın İğne ile Güneş Lekeleri Geçer Mi?

Altın iğne yaşlanma ve çevresel faktörlerden kaynaklı olarak ciltte oluşan deformasyonlar, lekelenme ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya, cildi daha canlı, parlak ve genç göstermeye yardımcı olur. Güneş lekelerinin tedavilerinde de kullanılmaktadır.

Güneş Lekesi Neden Oluşur?

Güneşten gelen zararlı ışınların doğrudan cilt ile temas etmesi sonucunda bu ışınlar cilde zarar verir. Güneşten gelen ultraviyole yani mor ötesi ışınlar deride bulunan renk pigmentlerinden sorumlu melonasit hücrelerin artmasına neden olarak lekeler oluşturur. Bu durum da ciltteki melanin seviyesini artırarak, ciltte güneş lekelerinin oluşmasına neden olur.

Güneş Lekeleri Nasıl Geçer?

Güneş lekesi tedavi süreçleri, lekenin tipine, boyutuna, yoğunluğuna ve yapısına göre belirlenir. Bu nedenle tedavi uygulanmadan önce mutlaka uzman doktor tarafından kontrol edilmeli ve önerdiği tedavi yöntemi tercih edilmelidir. Geleneksel olarak önerilen tedavi yöntemlerinin bir uzman doktora danışmadan uygulanmaması gerekir.

Yüzdeki Güneş Lekeleri Nasıl Tedavi Edilir?

Güneş lekesi kendiliğinden geçmeyen ve mutlaka bir tedavi gerektiren problemdir. Bu tedavi için düzenli olarak leke açıcı serum ve kremler kullanılması gerekir. Derinin üst tabakasında yer alan çil ve solar lentigo gibi güneş lekeleri, Ipl ışık sistemleri KTP ve fraksiyonel lazerle tedavi edilebilir. Altın iğne gibi tedavi yöntemleri de güneş lekelerinden kurtulmak için sıklıkla tercih edilen bir uygulamadır.

Güneşte Kararan Cilt Rengi Nasıl Açılır?

Güneş yanıklarının cilt rengi yapısını oluşturan melanini parçalaması ile cilt renginde koyulaşma ve kararma olur. Güneşte yanmanın iyileşme süresi 1 hafta gibi bir süredir. Ancak daha ileri yanıkların tedavi süreci 2 haftaya yakın bir süredir. Güneşte yanan cilt renginin açılmaya başlama süresi de bu yanma, kabuklanma ve soyulma döneminin ardından gerçekleşir. Fakat güneş lekesi, uzman bir doktor tarafından tedavi yöntemleri uygulanmadığı sürece açılmaz. Scarlet X gibi çeşitli tedavi yöntemleri ile bu lekelerden de kurtulabilirsiniz.

Güneş Lekeleri Kalıcı Mıdır?

Bu lekeler ciltte bulunan melanin hücrelerinin artmasıyla oluşur. Uzman doktorlar ve çeşitli tedavi yöntemleri ile tedavi edilmesi gerekebilir. Tedavi edilmedikçe lekeler ciltte kalıcıdır.

Güneş Lekeleri Nasıl Kapatılır?

Güneşten kaynaklı olarak ciltte oluşan lekelerin uzman doktorlar tarafından muayene edilip leke tipine göre tedavi edilmeleri gerekir. Fakat gündelik yaşam sırasında bu lekelerden rahatsızsanız ve kapatmak istiyorsanız çeşitli makyaj uygulamaları ile bu lekeleri kapatabilir ve pürüzsüz görünen bir cilde sahip olabilirsiniz.

Scarlet X (Altın iğne) Nedir?

Scarlet X, fraksiyonel radyo frekans uygulaması olarak da adlandırılan bir cilt gençleştirme ve güzelleştirme uygulamasıdır. Ciltte karşılaşılan çevresel faktörlerden kaynaklı oluşan lekelenmeler, kırışıklıklar ya da deformasyon görünümlerini azaltarak cildin daha genç görünmesini sağlar.

Scarlet X Uygulaması Hangi Durumlarda Yapılır?

Çevresel faktörlerden kaynaklı olarak ciltte oluşan; lekeler, deformasyonlar, kırışıklıklar ya da çeşitli problemlerle karşılaşıldığında tercih edilen bir uygulamadır. Genellikle;

Yanık ve yara izlerinin tedavileri,

Kilo alıp verme ya da hamileliğe bağlı olarak oluşan çatlakların giderilmesi,

Yaşlanma belirtilerinin giderilmesi,

İnce kırışıklıkların yok edilmesi,

Boyun, gıdı ve dekolte bölgelerinin görünümünün düzeltilmesi,

Akne ve izlerinin tedavisi,

Göz çevresi morluklarının giderilmesi,

Gözeneklerin sıkılaştırılması,

Vücutta form kaybı ve sarkıklıkların olduğu bölgelerde,

Cilt lekelerinin giderilmesi gibi alanlarda altın iğne uygulamasından yararlanılabilir.

Scarlet X Hangi Bölgeler İçin Uygundur?

Hem yüz hem de vücut bölgelerinde kolaylıkla uygulanabilen bir tedavi yöntemidir.

Scarlet X Kaç Seans Yapılır?

En az 2- 4 seanstan oluşan bir işlemdir.

Scarlet X Uygulaması Ne İşe Yarar?

Bu uygulama ile cildinizde bulunan çeşitli cilt problemlerinden kısa süre içinde kurtularak istediğiniz cilt görünümüne sahip olabilirsiniz.

Scarlet X Avantajları Nelerdir?

Scarlet X uygulaması ile ciltte karşılaştığınız çeşitli problemlerden kolayca ve kısa süre içinde kurtulabilir ve olduğunuzdan daha genç bir görünüme ulaşabilirsiniz.