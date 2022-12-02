Tütün bağımlılığı nedeniyle günde 22 bin kişi ölüyor

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünyada 8 milyon insanın nikotine bağlı kanser, kalp krizi, felç ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi solunum yolu hastalıklardan hayatını kaybettiğini belirterek "Bu ölümlerin 65 bini çocuklar arasında görülürken, 1.2 milyondan fazlası ise pasif içiciliğe bağlı gerçekleşiyor. Sigara içme prevalansı son 30 yılda azalmasına rağmen, nüfus artışına bağlı olarak; dünya çapında 1990 yılında 0.99 milyar olan toplam sigara içen sayısının, 2019 yılında 1.14 milyara yükselmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 2022 yılı Sağlık İstatistikleri Raporu'na göre de tütün kullanımında keskin bir azalma meydana gelmiştir; 2020 yılında 15 yaş ve üzeri dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 22'si tütün ürünü kullanmıştır. 2000 yılında bu oran yaklaşık yüzde 33'tü" dedi.
3,2 MİLYON KİŞİ ELEKTRONİK SİGARA KULLANIYOR
Öztürk, tütün bağımlılığının yanı sıra, elektronik sigaranın tehlikelerine dikkat çekerek "Dünya, elektronik nikotin dağıtım sistemlerine dikkat etmeli. Toplam 111 ülke, elektronik nikotin dağıtım sistemlerini düzenledi. 32 ülke elektronik nikotin dağıtım sistemleri satışını yasakladı. 79 ülke ise elektronik nikotin dağıtım sistemlerini düzenlemek için en az bir yasal önlemi; kısmen veya tamamen kabul etti. 84 ülkede ise elektronik nikotin dağıtım sistemlerini ele alan herhangi bir yasak veya düzenleme bulunmuyor. Bu durum, onları tütünün zararlarına ve endüstrinin faaliyetlerine karşı savunmasız bırakıyor" dedi.
1.3 MİLYAR TÜTÜN KULLANICISI VAR
Dünya Sağlık Örgütü'nden RuedigerKrech, "8 milyondan fazla kişi her sene tütün kullanımından vefat ediyor, bu da günde 22 bin insan demek oluyor. Bu bir kamu krizi. Halen 1.3 milyar tütün kullanıcısı var. Son zamanlarda popüler olan elektronik sigara ise hem nikotine olan bağlılığı koruyor hem de daha fazla insanın başlamasına sebep oluyor. Bu sektör özellikle çocukları kancalarına düşürmeye çalışıyor. Reklamlarını yasaklamak ve vergilerini artırmak gerekiyor" diye konuştu.
ELEKTRONİK SİGARA DAHA ZARARLI
Dünya Sağlık Örgütü Raporlama ve Bilgi Yönetimi, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Sekreterliği'nden Dr. TiborSzilagyi de tütün kullanımının önüne geçmek için alınması gereken önlemlere değinerek "Global stratejiye göre en az 5 yıl içinde tüm dünyada reklam yasağı uygulanmalı. Şu an baktığımızda dünyanın üçte 2'si bunu yapabilmiş değil" dedi.
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Prof. Dr. İsmet Çok; aromasız elektronik sigara kullanan ile sigara içen arasındaki yıpranmanın aynı görüldüğünü ancak aroma bileşenlerin kullanıldığı elektronik sigaralarda yüksek miktarda kimyasal bulduğunun altını çizdi.
1 NARGİLE 50 SiGARAYA EŞİT
Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan ise "1 nargile 50 sigaraya eşit nikotin tüketimine sebep oluyor" dedi.
HEM SAĞLIĞIMIZA HEM GEZEGENİMİZE ZARAR VERİYOR
Konuşmasına kongre katılımcılarına ve güçlü iş birliği için Dünya Sağlık Örgütü'ne teşekkür ederek başlayan Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak tütün endüstrisinin her yıl yaklaşık 1.1 milyar tüketiciye ulaştığını belirterek şunları söyledi:
Günümüzde tütün endüstrisinin kârlılığı 744 milyar dolara ulaşıyor. Kullanıcıların yanı sıra dumanına maruz kalanlar için de ölümcül olan tütün kullanımı kaynaklı hastalıkların tedavisine devletler milli servetlerinden pay ayırıyor. İnsanlarımızla birlikte gezegenimiz de zehirleniyor. Tütün üretimi sebebiyle her yıl 600 milyar ağaç yok oluyor ve tonlarca su israf ediliyor. Tütün endüstrisine karşı almamız gereken yol meşakkatli ve uzun Küresel tütün salgını ile mücadelede halk sağlığı savunucuları olarak her daim gayret içinde olmalıyız. Hep birlikte insanımıza ve tabiatımıza sahip çıkacağız.