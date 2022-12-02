Tütün bağımlılığı nedeniyle günde 22 bin kişi ölüyor

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünyada 8 milyon insanın nikotine bağlı kanser, kalp krizi, felç ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi solunum yolu hastalıklardan hayatını kaybettiğini belirterek "Bu ölümlerin 65 bini çocuklar arasında görülürken, 1.2 milyondan fazlası ise pasif içiciliğe bağlı gerçekleşiyor. Sigara içme prevalansı son 30 yılda azalmasına rağmen, nüfus artışına bağlı olarak; dünya çapında 1990 yılında 0.99 milyar olan toplam sigara içen sayısının, 2019 yılında 1.14 milyara yükselmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 2022 yılı Sağlık İstatistikleri Raporu'na göre de tütün kullanımında keskin bir azalma meydana gelmiştir; 2020 yılında 15 yaş ve üzeri dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 22'si tütün ürünü kullanmıştır. 2000 yılında bu oran yaklaşık yüzde 33'tü" dedi.

3,2 MİLYON KİŞİ ELEKTRONİK SİGARA KULLANIYOR

Öztürk, tütün bağımlılığının yanı sıra, elektronik sigaranın tehlikelerine dikkat çekerek "Dünya, elektronik nikotin dağıtım sistemlerine dikkat etmeli. Toplam 111 ülke, elektronik nikotin dağıtım sistemlerini düzenledi. 32 ülke elektronik nikotin dağıtım sistemleri satışını yasakladı. 79 ülke ise elektronik nikotin dağıtım sistemlerini düzenlemek için en az bir yasal önlemi; kısmen veya tamamen kabul etti. 84 ülkede ise elektronik nikotin dağıtım sistemlerini ele alan herhangi bir yasak veya düzenleme bulunmuyor. Bu durum, onları tütünün zararlarına ve endüstrinin faaliyetlerine karşı savunmasız bırakıyor" dedi.



1.3 MİLYAR TÜTÜN KULLANICISI VAR

Dünya Sağlık Örgütü'nden RuedigerKrech, "8 milyondan fazla kişi her sene tütün kullanımından vefat ediyor, bu da günde 22 bin insan demek oluyor. Bu bir kamu krizi. Halen 1.3 milyar tütün kullanıcısı var. Son zamanlarda popüler olan elektronik sigara ise hem nikotine olan bağlılığı koruyor hem de daha fazla insanın başlamasına sebep oluyor. Bu sektör özellikle çocukları kancalarına düşürmeye çalışıyor. Reklamlarını yasaklamak ve vergilerini artırmak gerekiyor" diye konuştu.