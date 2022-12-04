Serkan Oral Genç Girişimcilere İlham Kaynağı Oluyor!

Almanya'da yaşayan iş adamı Serkan Oral, genç girişimcilere ilham kaynağı oluyor. Birçok genç girişimci, Serkan Oral'ın kariyeri ve hayatı hakkında araştırmalar yapıyor. Oral'ın sosyal medya hesaplarından da kendisini yakından takip ediyorlar. Bizler de Serkan Oral'ın kariyerinin sıralarını ve hayatını kendisinden öğrendik. Gerçekleştirdiğimiz röportaj sayesinde genç girişimcilerin merak ettiği her konuda yanıtlar haberimizde olacak.

Serkan Oral Kaç Yaşında ve Nerede Yaşıyor?

Serkan Oral, Türk olsa da Almanya doğumlu ve Almanya'da yaşamakta. 19 Ağustos 1985'te Almanya Hechingen'de doğan Serkan Oral, doğduğundan bu yana Hechingen'de yaşamını sürdürüyor. 37 yaşındaki iş adamı iş hayatı dışında birçok uğraşı sevmekte. Kendisinin hobileri de gençler tarafından dikkat çekmekte.

Oral'ın Bir de Gündelik Hayatına ve Hobilerine Göz Atalım!

Oral sıradan bir iş adamı değil. Kendisi bitmek bilmeyen enerjisini gündelik hayatındaki aktifliğinden alıyor. Durmak bilmeyen yapısı ile hobileri birleşince daima aktif bir sosyal yaşantısı bulunuyor. Serkan Oral'a gündelik hayatını ve hobilerini sorduk. Kendisi de sorumuza şu şekilde cevap verdi;

"Her insanın bir ya da birden fazla hobisi vardır, elbette benim de hobilerim bulunmakta. Hayatımız iş dünyasından ibaret değil, ancak işim de benim için bir hobi sayılabilir. Hobilerim arasında sanat ve müzik önemli bir yer kaplıyor benim için. Ayrıca seyahat etmeyi ülkeleri dolaşmayı oldukça severim. Moda ve işim gereği her türlü design çalışmalarına ilgiliyim."

"Gündelik hayatıma gelecek olursak eğer; dünyayı gezmek, değişik ülkeleri keşfe etmek ve yeni insanlarla tanışmak benim gündelik hayatımın bir parçası olmakla birlikte spor ve sağlıklı beslenerek hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendimi besleyip yaşamaktayım. Yaptığım işlerimi gündelik hayatıma da eklediğim için, zihinsel olarak hep aktif ve sağlıklı yaşama taraftarıyım. Kendimi elde ettiğim başarılar ve edindiğim güzel dostluklarla motive edip, daha güzel islere imza atmak için, islerimin yani sıra ailem ve dostlarımda her daim zaman ayırıp, etrafımda sevdiğim insanlarla vakit geçirmesini de çok seviyorum."

Oral'ın İş Hayatındaki Bir Sonraki Adımları Merak Ediliyor!

Genç girişimcilerin merak ettiklerinin arasında Oral'ın iş hayatı içerisinde atacağı bir sonraki adımların ne olacağı konusu. Peki ne tür adımlar Serkan Oral tarafından planlanıyor? Kendisine sorumuzu yönelttik ve güzel cevaplar aldık. Gelin beraber göz atalım;

"Yakın zamandaki atacağım adımlar şu şekilde. Daha fazla sunumlarını hazırladığım projeleri hayata geçirmek ve elde ettiğim bu başarılı hizmetlerden insanlara da faydalı olup her insanın istediği zaman güzel islere imza atabileceğini göstermek. Kendi başarılarımla başka insanları motive edip onlara da iş imkanları sunmak."

Serkan Oral İç ve Dış Dizayn Sektörüne Yönelme Hikayesini Anlattı!

Oral menajerlik ve Vodafone yöneticiliğinden sonra iç ve dış dizaynı nasıl tercih etti? Kendisine sorduğumuz soruya güzel bir yanıt veren Oral şu şekilde konuştu;

"Menajerlikte elde ettiğim erişim ağımın genişlemesiyle birlikte, içimdeki yaratıcılığı gastronomi sektörüne dökmeyi basardım. Almanya'da değişik ve yenilikçi, kendi fikirlerimle oluşturduğum dizayn ve showlarla süslediğim cafe, bar ve restoran zincirlerimi açtım. Yıllarca başarıyla sürdürdüğüm bu mekanlara gelen ve hizmet verdiğim müşterilerin takdirini kazanıp, her mekânı ziyaret eden insanlardan, çok değişik ve yenilikçi güzel dizaynlarımdan övgüyle söz ettirdim. Ve bu noktada her daim hedeflerimin, yaptığım islerde ve hizmetlerimde yenilikçi ve farklı olmayı başarmaktaydım."

"Mekânımı ziyaret eden ayni sektörde hizmet veren insanların, kendi mekanlarında da böyle farklı dizaynların olmasını dilediklerini çokça beyan etmelerinden sonra, onlara da hizmet verip, onların da mekanlarını benim kendi yenilikçi dizaynlarımla düzenlemek fikrine eriştim. Böylelikle iç ve dış dizayn, mekan yenileme konusunda yenilikçi fikirler hazırlayıp sunmaktaydım. Sunduğum ve başarıyla gerçekleştirdiğim projelerin akabinde kendimi bu alanda çok iyi olduğumun kanaatine vardıktan sonra, tamamen bu sektöre yöneldim."



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