"Bağışıklığınızı beslenme ile güçlendirin"

Diyetisyeni Deniz Tığlı Torun, kış mevsiminde bağışıklık konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle koyu renk olan kırmızı-mor sebze meyvelerin antioksidan miktarının yüksek olduğunu ifade eden Diyetisyen Torun, "Sarı-turuncu sebzeler ise karotenden zengin antioksidan kaynaklarıdır. Bunların yanı sıra yeşil çay ve beyaz çaydan da antioksidan alabilirsiniz. Günde 2-3 fincan yeşil veya beyaz çay içebilirsiniz. Günde mutlaka 2 ara öğünde meyve tüketiniz. Ara öğünlerimiz genellikle daha atıştırma hatta belki abur cubur odaklıdır, meyve yemek arka planda kalmaktadır. Gerek işte olunan saatlerde yanımızda meyve taşınması fikri veya farklı yiyeceklerin daha cazip gelmesi meyve tüketimini engellemektir.

Daha sağlıklı beslenmek istiyorsanız çantanızda 1 porsiyon kolay yenebilen meyve elma, mandalina, muz gibi olsun. Evdeki akşam yemeği sonrasındaki ara öğününüzde de mutlaka 1 meyve bulunsun. Sebze yemeyi ihmal etmeyin. Vücudun vitamin–mineral kaynaklarının başında sebze meyveler gelir. Sebze yemeyi çok sevmem diyenlerdenseniz; sebzeleri çorba olarak veya az pişirilmiş halleriyle yoğurtlu baharatlı salatalara dönüştürerek keyifle tüketebilirsiniz. Çiğ ve taze olarak tüketilmelerinin daha faydalı olduğunu unutmayın. Yemek masanızda bolca salatalara yer verin. Bol soğan ve sarımsak tüketin. Yemeklerde bol sarımsak ve soğan kullanımı sizi hastalıklardan koruyacaktır. Midede yanma problemi yoksa salatalarda taze soğanlara yer verebilirsiniz. Ayrıca yemek ve salatalarınızda baharatlara yer vererek hem yemeklerinizi lezzetlendirin hem de bağışıklık güçlendirin" dedi.

PROBİYOTİK TÜKETİMİNE DİKKAT

Son zamanlarda önemine tüm uzmanların özellikle değindiği bağırsaklar için faydalı bakteri olan probiyotik tüketimine daha özen göstermek gerektiğini söyleyen Torun, "Güçlü bir bağışıklık sistemi için ilk şart sağlıklı bağırsaktır. Bunu da probiyotik veya doğal olarak probiyotik içeren yiyeceklerle sağlarız. Probiyotik içeriği yüksek olan yiyeceklere; ev yapımı yoğurt, peynir, turşu örneklerini verebiliriz. Daha güçlü bir bağışıklık için ek olarak probiyotik takviyelerinden de faydalanabilirsiniz. Düzenli ve yeterli uyuyun. Bağışıklığı en kolay düşüren etmen yetersiz ve kalitesiz uyumaktır. Uyku düzeninizin sizin için en önemli sırada olduğuna emin olun" diye konuştu.