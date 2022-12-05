Buzla zayıflamada doğru yöntemin önemi

Yıllardır buzla zayıflama yöntemlerini yurt içi ve yurt dışında araştıran bir uzman olarak, Linda Evangelista'nın başına gelen bu durumu tüm röportaj ve yazılarımda anlatıyorum. 90'lı yıllara damga vuran süper model Linda Evangelista, yanlış uygulanan soğuk lipoliz yöntemi sebebiyle vücudunun bozulduğunu söyleyerek dava açmıştı. Vakumlu işlemler başlı başına riskli işlemlerdir. Soğukla vakumun aynı teknoloji içerisinde kullanılması ciddi yanık vakalarına, vücutta deformasyonlara sebep olabilir. Nihayetinde güzellik uğruna vücuda geri dönüşü olmayacak zararlar verebiliyor. Yoğun iş temposu, düzensiz beslenme ve uyku, aşırı stresle birlikte günümüzde maalesef kilo alımı, yağlanma problemi yaygınlaştı. Yağlanma problemine etkili ve bir o kadar da zararsız bir uygulama olarak buzla zayıflama yöntemi oldukça tercih ediliyor. Ve ilk seans itibariyle güzel sonuçlar veren bu işlem Türkiye'de binlerce danışana ulaşmış durumda ve talep her geçen gün artarak devam ediyor. Buzla zayıflama, masaj yöntemiyle buzlu bir başlık ile yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir. İlk seans itibariyle güzel sonuçlar veren ve ağrı, morarma gibi yan etkileri olmayan bir uygulamadır. En büyük avantajı ise kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk seans itibariyle gözle görülür şekilde sonuç vermesidir.Öncelikle buzla zayıflama yöntemi profesyonel eller tarafından uygulanmalıdır. Tercih edeceğiniz kurumun bu konuda donanımlı olduğundan emin olmalısınız. İlk seans öncesinde mutlaka bir görüşme randevusu, kişinin yağ oranı, yağ kütlesi, vücudundaki iç yağlanma, kas oranı detaylı bir şekilde elektronik ölçüler sayesinde ölçülmelidir. Ve bu doğrultuda kişinin ihtiyaçları gözetilerek bir program düzenlenmelidir. "Programa başladıktan sonra nelere çok dikkat edilmelidir?" sorusunun yanıtı işe şöyle: "Buzla zayıflama yöntemi ciddi bir yağ kırma işlemidir. Dolayısıyla bu süreçte sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi çok önemlidir. Danışanlarıma hep şu örneği veriyorum: Havuzu boşaltıyoruz çeşmeyi de kapatmak bu durumda size aittir. Motivasyon anlamında zaten ilk seans itibariyle bu işlemin ne kadar etkili olduğunu seans öncesi ve sonrası alınan elektronik ölçümlerde kırılan yağ miktarını net bir şekilde tespit etmemizi sağlıyor. Ve kıyafetlerinde hissedebileceği bir rahatlığa hemen kavuşuyor. İlk seansın vermiş olduğu motivasyon sayesinde genelde danışanlarımız bol su tüketimine ve sağlıklı beslenmeye de kolaylıkla dikkat ediyorlar."Tek seansta önemli ölçüde zayıflamadan bahsetmek mümkün değildir. Evet tek seansta ciddi bir sonuç elde edilir ancak, yılların verdiği birikimi tek seansta yok etmek mümkün değildir. Minimum beş seans öneriyoruz. Elbette kişinin ihtiyaçları doğrultusunda seans sayıları değişiklik gösterir.Kanser tedavisi, gebelik ve böbrek yetmezliği durumlarında bu kişilere işlem kesinlikle uygulanmamalıdır. Görüşme randevusu esnasında bu yan etkilere sahip olmayan ve elektronik ölçüleri alınmış kişilere uygun program belirlenmelidir.Yağlanma problemi olan her bölgede, karın, bacak, bel, kol hatta gıdı bölgesi dahil işlem uygulanabilir.BUZLA zayıflama yöntemi esnasında kişinin ihtiyaçları doğrultusunda program düzenlenir. Bir veya birkaç bölgeye aynı anda, örneğin karın, göbek ve bacak hatta kol bölgesi dahil aynı anda uygulama yapmak mümkündür.SAĞLIKLI beslenme ve bol su tüketimi bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. Kişi, kilo almadığı sürece elde edilen sonuçlar kalıcıdırAYNI mesajı tekrar vermekte fayda görüyorum. Vakum kullanılmadığı takdirde deride çukurlaşmalara sebep olabilecek bir durum söz konusu değil. Elektronik ölçülerin önemi burada ön plana çıkıyor. Kişinin yağ oranını takibe aldığınız, kiloları yağdan vermesini sağladığınız ve bu sayede kas kaybını engellediğiniz sürece vücutta herhangi bir sarkma sorunu yaşanmayacaktır. Ayrıca buzla zayıflama yönteminin sıkılaşma etkisi oldukça bilinir. Bunu örneklendirmek gerekirse: Büyüklerimizin duş sonrası sıkılaşma için vücuda soğuk su tutma nasihatini hatırlayabiliriz.