Çocuklarda obezite giderek artıyor!

Okul hayatında kilosu üzerine birçok kötü yoruma ve zorbalığa maruz kalan çocuklar, özgüvensiz, öfkeli ve başarısız hissetmektedir. Bu sebeplerden çocuklarda doğru beslenme ve uygun diyet oldukça önemlidir.Çocuğun kilo vermeye istekli olması bu tedavinin temelini oluşturur. Kendisi istemediği takdirde anne babaların ısrarı çok işe yaramamaktadır. 7 yaşından itibaren sağlıklı beslenme programı planlanabilir.Çocuklarda ideal kilo persantil eğrilerine göre hesaplanır. Kesinlikle düşük kalorili zayıflama diyetleri önerilmez. Büyüme ve gelişmesine destek olacak, sağlıklı ve düzenli beslenme programı oluşturulur, hayat tarzında düzenlemeler yapılır. Doğru beslenme ile çocukların boyu uzar.

Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş sözlerine şöyle devam etti;