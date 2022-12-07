Kilis’in en büyük hastanesi açıldı! 5 binden fazla hastaya tedavi sunacak

AB'nin 50 milyon avroluk fonuyla inşa edilen hastanenin açılış töreni, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) Guvernör Yardımcısı Thomas Bocek'in katılımıyla yapıldı.

AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen hastanenin projesi Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), proje uygulaması ise Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Hastanenin tamamlanması ile mevcut devlet hastanesi de ek bina olarak hizmet vermeyi sürdürecek. Böylece Kilis'te aynı anda 5 bin kişiye hizmet verme kapasitesi olan bir hastane kompleksi oldu.

SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI

İleri teknoloji ile donatılan yeni binada 24 ameliyathane, en son teknoloji görüntüleme sistemleri, 7 gün 24 saat acil servis, 50 diş sağlığı üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile birlikte 19 alanda poliklinik hizmeti ve kapsamlı yoğun bakım üniteleri yer alıyor. Hastanede MR cihazı, 10 röntgen odası, mamografi ve tomografi odaları ile 7 ultrason odasının yanı sıra dünya standartlarında bir biyokimya laboratuvarı ve 12 yatak kapasiteli 2 diyaliz odası bulunuyor.