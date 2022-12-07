Saç lazeri genleri uyarır dökülmeyi durdurur

Saçlarımız bizim en gözde aksesuarımızdır. Saçlarımızın dökülmesi ise yaşamımızı kabusa çevirebilir. Ancak günümüzde bu kapsamda birçok tedavi seçeneği mevcuttur. Saçlardaki dökülmelerin birçok nedeni olabilir. Eğer günlük olarak 100 telin üzerinde bir dökülme varsa o zaman sebeplerinin araştırılması ve tedavisi gerekir. Bunun dışında da çok çeşitli nedenler ile saçlarımız dökülebilir.Başlıca iki tip saç dökülmesi vardır. Bunlardan bir tanesi skar dokusu dediğimiz saçlı deride kılların çıkmasını sağlayan yapıların tamamen harap olduğu tiptir. Bu durum çeşitli cilt hastalıklarının saçlı deri tutulumlarında olabileceği gibi, özel saç hastalıklarında zamanında tedavi edilmez ise de gelişebilmektedir. Travma, radyoterapi sonrası da kalıcı saç kaybı görülebilmektedir. Bir diğer neden ise kanserdir. Saçlı deri ve eklerinden kaynaklı olabileceği gibi başka bir bölgedeki kanserin örneğin akciğer, meme, tiroid, bağırsak, hatta kan hastalıklarıyla ilişkili kanserlerin metastazı yani sıçraması sonucunda da gelişebilmektedir.Diğer tip ise saçlarda kalıcı dökülme yapmayan tip olup çok değişik nedenler ile oluşabilmektedir. Bunlardan başlıcaları vücudun kendi kendine savaşı sonrası yani otoimmün bir hastalık olan saç kıran olarak da bilinmektedir. Bir diğeri ise erkek tipi ve kadın tipi saç dökülmesi olup genetik olarak yatkınlığı olan bireylerde genellikle gelişmektedir. Bunların yanısıra diyet yapmak, ateşli hastalık geçirmek ki pandemi döneminde de buna bizzat şahit olduk, yine ilaçların örneğin kemoterapi ilaçlarının bir etkisi olarak da saçlar dökülebilmektedir. Ayrıca demir başta olmak üzere, biyotin, D vitamini gibi çeşitli vitamin ve elementlerdeki eksiklikler de saçlarımızın dökülmesine neden olmaktadır. Kadınlarda aşırı adet kanamaları, demir eksiklikleri de saç dökülmesine neden olabilmektedir. Erkeklerde de demir eksikliği gelişirse yine saçlar dökülebilmektedir.Öncelikle saç dökülmesinin nedenlerini araştırmak gerekmektedir. Saçlı derimizin klinik saç çekme testi ve özel aletler ile kök yapılarının incelenmesinin ardından kan tetkikleri gerekirse biyopsi alınarak teşhis konulmaktadır. Nedene yönelik tedavi yapılmaktadır. Yine son yıllarda genlerimizin şifresine bakarak saçımızın dökülüp dökülmeyeceği hatta dökülüyor ise de hangi ilacın daha etkili olabileceği ve vücutta hangi eksikliklerin takviyesinin nasıl yapılması gerektiği belirlenebilmektir ve böylece kişiye özel tedavi yapılabilmektedir.SAÇ lazeri kökten uca sağlıklı saçlar çıkmasını sağlıyor. Biz bu tedaviyi haftada iki kez 20'şer dakikalık seanslarla yapıyoruz. Tedavi, 4-5 ay sürüyor. Tüm bu yöntemler gerekirse kombine de uygulanabilmektedir. Gereken durumlarda ise saç ekimi ile de tedavi yapılabilmektedir. Ancak unutmamak gereken nokta; saç ekimi öncesi ve sonrası saç bakımı, lazer, mezoterapi ve bunun gibi tedavilerin devamlılığı gerekmektedir. Aksi taktirde istenen yanıt elde edilememektedir.SAÇ dökülmesinin nedeni saptandıktan sonra tedaviye başlanır. Otoimmün hastalıklarda bağışıklığı düzenleyen saçlı deriye sürülerek kullanıllan immunoterapi uygulamaları ve bu yıl içinde FDA onayı almış yine sürülerek kıllanılan bağışıklık düzenleyici ilaçlar oldukça etkili olup, umut olmuştur. Erkek tipi ve kadın tipi dökülme de kendi kanımızdan elde ettiğimiz otolog trombosit ürünler, pop, prf, cgf ve eksozom tedavileri, kök hücre tedavileri, hücresel tedaviler oldukça gündem olup yine ilaç tedavileri sürme ve ağızdan olarak kullanılabilmektedir. İğneli mezoterapi yöntemleri de uygulanmaktadır.Vücuttakieksik vitamin ve minareller ihtiyaç halinde gıda takviyeleri olarak alınmalıdır. Yoksa gereksiz alınmış olabileceği gibi bizim için zararlı da olabilir. Biyotinin bu amaçla çok sık kullanıldığı görülmektedir. Aslında eksikliğinde alınması gerekmektedir. Yoksa tiroit hormonlarının ve kalp krizi geçirdiğimizde yükselmesi gereken düzeylerinin sonuçlarının yanlış ölçümüne neden olmaktadır. Bu durum hayati kararlar alınırken doktoru yanıltabilir. Ayrıca çok sık kullanılan kolajen takviyesi ürünler henüz bilmediğiniz bir kanser hastalığınız var ise bağışıklık yanıtınızı etkileyerek ilerlemesine yol açabilir. Bu nedenler ile uzman hekiminiz tarafından ayrıntılı muayene olup değerlendirilmeden tavsiye usulü bir takviye almayınızİĞNESİZ, acısız, ilaçsız özel saç genlerini uyaran lazer tedavileri de bulunmaktadır. Saç lazeri klinik ve evde de güvenle uygulanan FDA tarafından onaylı cihazlar ile yapılmaktadır. Saç lazeri genleri uyarıyor, saçları kalınlaştırıyor, dökülmeyi durdurup, saç çıkışını sağlıyor.