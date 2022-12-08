İkinci beyin bağırsaklar

Beyin ve bağırsak arasındaki ilişki, uzun yıllardır ilgimi çeken konulardan biri. Vücudun herhangi bir sisteminde bir sorun olduğunda, genel işleyişte sorunlar çıkarabileceğini biliyorum. Ancak, beyin ve bağırsak doğrudan bağlantılı. Bağırsak sağlığını bozan herhangi bir koşul olduğunda, beyin de bundan olumsuz etkileniyor. İşte bu sebeple, bağırsak sağlığını güçlendirerek beyni, hafızayı, odaklanmayı iyileştirebilecek bir takviye üzerinde yıllardır AR-GE çalışmaları yapıyorduk. Yapılan araştırmalar bağırsağı da kapsayan enterik sinir sisteminin beyinle doğrudan iletişim kurabildiğini gösterdiğinden, böyle bir takviyenin ne kadar şart olduğunu anlamış olduk. Çünkü, Türkiye ne yazık ki dünya genelinde antidepresan kullanımının en fazla olduğu ülke. Ve, vücudumuzdaki serotonin seviyeleri ile depresyon arasında doğrudan bir bağlantı söz konusu. Bu noktada, beyin ve bağırsak arasındaki iletişimi iyileştirmek son derece önemli.Bazı duyguların sindirim sistemimizi etkileyebildiğini biliyoruz. Bazen, gerildiğimizde veya çok fazla üzüldüğümüzde midemizde yanma hissi, ekşime, iştahsızlık gibi sorunlar yaşayabiliyoruz. Zaten, yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar da beynimizin bağırsaklarımızı etkileyebildiğini gösteriyor. Ayrıca, bağırsaklarımızda bulunan bakterilerin dünyayı nasıl algıladığımız ve genel davranışlarımız üzerinde de etkileri bulunuyor.Bağırsaklardaki iyi bakterileri korumanın belki de en iyi yollarından biri probiyotik kullanmaktaktır. Probiyotikler, hem sindirim sistemi hem de güçlü bir bağışıklık için son derece önemlidir. Sağlıklı sindirim, bağırsak sistemi ve güçlü bir bağışıklık için probiyotik takviyesi kullanmayı deneyebilirsiniz. Probiyotikler, bağırsaklardaki iyi bakterilerin dengesini arttırabilir. Bağırsaktaki iltihapları azaltmaya ve önlemeye yardımcı olabilir. Dolayısıyla, probiyotik ve prebiyotik yönünden zengin bir beslenme şekli son derece faydalıdır. Yeterince probiyotik alınamadığı noktada, probiyotik takviyeleri bağırsaktaki bu dengeyi korumaya yardımcı olabilir. Probiyotik takviyelerinin en önemli işlevi sağlıklı bir bağırsak dengesi oluşturmaktır. Bağırsaklarda iyi ve kötü bakteriler bulunur. Hastalandığımızda ve vücutta bir şeyler ters gittiğinde, bu kötü bakterilerin sayısı artar ve iyi bakteriler azalır. Ve bağırsaklar ne kadar sağlıklıysa insan o kadar sağlıklıdır. Sağlıklı bir ruh, beden ve zihnin anahtarı ise sağlıklı bir bağırsak dengesi kurmaktır. İşte, probiyotik ve prebiyotik takviyelerinin devreye girdiği yer burasıdır.Bilim adamlarının araştırmalarına göre antibiyotik kullanımı son yıllarda oldukça arttı. Bilindiği gibi de her antibiyotik kullanımı doğru bir tedavi yöntemi değildir. Antibiyotiklerin, bağırsaklardaki iyi bakterileri de yok ettiğini biliyoruz. Ve vücut bir yeri iyileştirmeye çalıştığı sırada, diğer sistemlerin zarar görmemesi de önemlidir. Çünkü böyle bir zarar olduğunda, çocukluk çağından itibaren çeşitli hastalıklar ortaya çıkıyor. Ben de çocuklarıma antibiyotik kullanmıyorum. Zaten, Avrupa'da birçok ülkede antibiyotik kullanımı neredeyse yasaklanmış durumda. En ufak bir vücut halsizliği veya boğaz ağrısı durumunda antibiyotik kullanan insanlar var. Onun yerine, vücudun doğal dengesini korumaya çalışmayı daha doğru buluyorum. Probiyotik takviyeleri ile hem bağırsak sağlığını desteklemeyi hem de bağışıklıklarını güçlendirmeyi daha doğru buluyorum.Probıyotik takviyesi yetişkinlere göre bebek ve çocuklarda daha çok faydalar sağlıyor. Çünkü, çocuklar dışarıdaki zararlı bakterilere karşı daha savunmasız durumdadır. Bu nedenle, doğru probiyotik takviyesi yaşamın ilk çağlarından itibaren büyük önem taşıyor. Bebek ve çocukların vücudunda protein, vitamin gibi yapıların yeteri kadar bulunmaması durumunda sindirim sistemini düzenleyen ve koruyan bakterilerden eksik kalırlar. Probiyotikler, zamanla anne sütünün etkisi ile birlikte sindirim sistemini koruyucu bir role kavuşarak dirençli ve sağlıklı bir çocukluk dönemi geçirmelerini sağlar.BU özel yapıların bulunduğu besinleri tüketerek özellikle çocuklarımızın sindirim sistemlerinin çok daha düzenli çalışmasını sağlayabiliriz. Peki hangi besinler probiyotik içeriyor? Bağırsak florasını koruyucu role sahip probiyotikli gıdaların başında; anne sütü, yoğurt, peynir, tarhana, ekşi mayalı ekmek ve turşu geliyor.Probıyotıkler, vücuttaki birçok sistem üzerinde destekleyici rol üstleniyor. Özellikle bağışıklık sistemine verdiği destek, vücut yapısında sentezlenen vitaminlerin üretimine etkisi, tüketilen besinlerin sindiriminde yardımı sayesinde sihirli bir etkiye sahip. Ayrıca bağırsakta bulunan kötü ve iyi bakteriler arasındaki dengenin kurulmasını sağlayan probiyotikler iyi bakterilerin arttırılmasında büyük bir etkisi var. Sağlıklı yaşam için dost bakteriler lakabını alan probiyotikler, bebeklik döneminin başlangıcından itibaren büyük etki gösteren özel yapılardır.YILBAŞI ruhu bu sene de sokaklarda, evlerde kendini hissettirmeye başladı. Jumbo, yeni yıla güzel bir başlangıç yapmak, şık ve renkli sofralar kurmak isteyenlere zamansız tasarımları ile eşlik ediyor. Markanın sofra grubundan pişirme grubuna ve dekoratif objelere kadar birçok tasarımı, yeni yıl ışıltısını evlerinize taşıyor.