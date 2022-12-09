5 maddede Safir Fue saç ekimi

Yıllardır aklınızın bir köşesinde olan ama bir türlü cesaret edip ilk adımı atamadığınız saç ekimi konusunda nihayet bir karar verdiniz. Saç ekimi yaptıracak; gür, sağlıklı ve doğal görünümlü saçlara sahip olacaksınız. Bu sayede de özgüveninizi ve yaşam motivasyonunuzu geri kazanacaksınız.Saç ekimi yaptırmaya karar vererek zaten bu yolda önemli bir adım attınız. Ancak kafanızı kurcalayan pek çok soru olduğunu biliyoruz. Bunların başında, 'Hangi saç ekimi tekniğiyle en iyi sonucu alırım?' sorusu geliyor. Oysa yanıt oldukça basit. Elbette mücevher ustası titizliğiyle yapılan "Safir FUE Saç Ekimi." Bugün saç ekimi alanında dünya üzerinde en çok uygulanan, güncel teknoloji ürünü Safir FUE saç ekimiyle kendi saçlarınızdan ayırt edemeyeceğiniz doğallıkta gür ve sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda iyileşme sürecini kısaltırken, alınacak verimi de maksimum seviyeye çıkarıyor.Safir FUE saç ekimi günümüzde saç ekimi alanında en başarılı sonuçların alındığı yöntem. Hangi doktora, hangi uzmana danışırsanız danışın size bu cevabı verecektir. Elmastan sonraki en değerli doğal cevher olan safirin etkin bir şekilde kullanıldığı Safir FUE saç ekimi, hem uygulama sırasında hem iyileşme sürecinde hem de sonuçların başarılı olmasında tıbben kanıtlanmış pek çok artıya sahip. Neden Safir FUE saç ekimini tercih etmeniz gerektiğini sizlere bu yazımda 5 maddeyle açıklayacağım.İşte o 5 neden:Safir FUE saç ekiminde greft'lerin (saç kökleri) ekileceği alana kanallar, çok ince safir uçlu kalemle açılıyor. Antibakteriyel safir uç, toplanan saç köklerinin boyutunda, pürüzsüz mikro kanallar açılmasına imkan tanıyor. Böylece çok küçük alanlara, saçların tümüyle dökülmediği sadece seyrekleştiği bölgelerde, saç aralarına dahi ekim yapılabiliyor. Saç ekiminin yapılacağı bölgeye daha sık aralıklarla kanal açılabilmesi, köklerin birbirine daha yakın ekilebilmesini yani daha sık ekim yapılabilmesini sağlıyor.Saçlar sık ekildiği için doğal olarak daha gür ve dolgun bir görünüm elde ediliyor.Safir uçlu kalem yalnızca sık ekim yapılmasına değil, saçların çıkış yönüne uygun bir açıyla ekilmesine de olanak tanıyor. Ekimin yapılacağı alanda o bölgedeki saçların çıkış açısına uygun çok küçük, pürüzsüz mikro kanallar açılıyor. Böylelikle saç kökleri kanalların içine doğal bir açıyla yerleştirilebiliyor. Kanalların doğru açıda olması ve köklerin doğru açıyla yerleştirilmesi, ekilen saçların kişinin kendi doğal saçıyla uyumlu ve estetik bir şekilde uzamasını sağlıyor. Saç ekimi yaptıran kişi, bu sayede kendi saçlarıyla ayırt edilemeyecek doğallıkta gür ve sağlıklı saçlara sahip oluyor.Safir FUE saç ekiminde kanalların doğru açılması ve saç köklerinin açılan bu kanallara doğru bir açıyla yerleştirilmesi yalnızca estetik açıdan değil, saç sağlığı açısından da oldukça faydalı. Kanalların doğru açıyla açılması; ekilen köklerin deriye sağlıklı bir şekilde tutunmasını, dökülmemesini ve yeriyle bütünleşip hızlıca uzamasını sağlıyor. Safir FUE saç ekiminin bu faydası sayesinde saç ekiminden sonra yaşanabilecek olan kök kaybı (ekilen saçın deriye tutunamayıp dökülmesi) riski de minimuma indirilmiş oluyor. Ekilen saçlar deriye güçlü ve hızlı bir şekilde tutunuyor ve uzamaya başlıyor.Safir FUE saç ekiminde kalem formundaki safir cevherinin kullanılması sayesinde diğer saç ekimi tekniklerine kıyasla daha az doku tahribatı yaşanıyor. Çok ince uçlu safir kalem, saç ekiminin yapılacağı alanda var olan saç köklerini ve kanalları zedelemeden mikro kanallar açılabilmesini sağlıyor. Kanalların mikro düzeyde açılması doku deformasyonunu en aza indirerek kabuklanmayı azaltıyor.Kabuklanmanın az olması ise hem ekilen köklerin çıkış açısının bozulmamasını hem de iyileşme sürecinin hızlanmasını sağlıyor. Böylece saç derisi ekim yapıldıktan birkaç gün sonra iyileşmeye başlıyor; en fazla bir hafta sonra ise yapılan işlemden neredeyse hiçbir iz kalmıyor.Saç ekiminden sonra hem köklerin toplandığı hem de ekimin yapıldığı alanda ödem oluşabiliyor. Ve bazen ödem nedeniyle ekilen saçların çıkış açısı bozulabiliyor. İşte safir FUE saç ekiminin doku deformasyonunu en aza indirgeyen tekniği sayesinde saç ekimi yapılan alanda ödem oluşumu da minimuma iniyor. Böylelikle saçlar planlanan ekim açısıyla uzarken saç ekimi yaptıran kişi de bu süreci konforlu bir biçimde geçiriyor.Saç derisinin hızlıca iyileşmesi kişinin estetik açıdan daha iyi görünmesini ve kısa zamanda sosyal hayatına dönebilmesini sağlıyor.