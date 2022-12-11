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Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:13

Kış hastalıkları sezonu başladı: Yüz felcine dikkat

Havaların soğuması ile bazı hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Uzmanlara göre kış aylarında sık görülen nörolojik hastalıklar başta üst solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere idrar yolu, akciğer, orta kulak gibi pek çok yeri etkileyen enfeksiyonların sıklığı belirgin artış gösteriyor. Uzmanlara göre alınacak bazı tedbirler ile hem hastalığın önüne geçiliyor hem de kış rahat atlatılabilir. SABAH'a konuşan Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak; "Nöroloji poliklinikleri kış aylarında daha sık hasta başvurusunun olduğu bölümlerden bir tanesidir. Hem mevcut nörolojik tabloların şiddetinin artması hem de covide bağlı yeni başlayan nörolojik yakınmaların olması nedeniyle bu sayıyı daha da arttırmaktadır." dedi.

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Kış hastalıkları sezonu başladı: Yüz felcine dikkat

Kış aylarında hastaların çoğunluğu şiddetli baş ağrısı şikâyeti ile hastanelere başvuruyor ve büyük migren ve gerilim tipi baş ağrısı başta olmak üzere pimer baş ağrısı denilen grup arasında yer alıyor. Yaşanan ağrı sıklığı, şiddeti ve süresi hatta bazen migrene bağlı vertigo kişinin günlük yaşamını etkisiz hale getirirken bu durum hem sosyal hem de iş hayatını etkiliyor. Dr. Öğr. Üyesi Korkut Bıçak; "Migren için en önemli adım kişinin kendi tetikleyicilerini bulmasıdır. Bu bazen uyku düzenindeki değişimler, bazen tükettiği bir gıda, bazen de kış mevsiminde sık karşılaştığımız ani basınç değişiklikleri, lodoslu ve rüzgârlı havalardır ve bunun gibi daha pek çok tetikleyici sebep sayılabilir." ifadelerini kullandı.

SOĞUK HAVA İLE YÜZ FELCİ VE AĞIZDA KAYMA ŞİKÂYETLERİ OLUYOR

Dr. Bıçak; "Kış aylarında soğuk teması sonrası yüz felci nöroloji polikliniklerinin bir diğer sık başvurulan şikâyetlerinden birisidir. Ağızda kayma ve gözünü kapatamama şikâyeti ile başvuran bu hastalara sorulduğunda şikâyetleri başlamadan birkaç gün önce kulak önünde veya arkasında ağrı hissettiklerini belirtirler. Bu nedenle soğuk teması sonrası ağrı hisseden kişilerin nöroloji polikliniklerine başvuru yapmasını önerilir." şeklinde konuştu.

ALINACAK BAZI ÖNLEMLER HASTALIKTAN KORUYABİLİYOR

Bıçak, kış aylarında artış gösteren nörolojik hastalıklara karşı alınacak önlemleri şöyle sıraladı: "Soğuk ve özellikle rüzgârlı havalarda atkı ve bere kullanmak, kapalı ortamlarda çalışan kişiler için alanın sık havalandırılması, beslenmeye dikkat edilerek bağışıklığın güçlü tutulması, D vitamini için gerekiyorsa takviye alınması örnek olarak sayılabilir."

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Kış hastalıkları sezonu başladı: Yüz felcine dikkat
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