Bilirubin vücut için önemli maddelerden biridir. Yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşmesi için karaciğerde bulunarak kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına yardım eder. Bilirubin sarı renkte bulunan bu madde vücutta işi bittikten sonra idrar yoluyla atılır. Safra kesesinde bulunan billurubin ise dışkıyla atılı ve renk verir. Billurubin idrar testleri için önemli sonuç kaynağıdır. Test sonuçlarında çıkan billurubin değerleri düşük ya da yüksek ise doktor hastalıklara ilişkin çıkarımda bulunur. Bilirubin yüksekliği ve düşüklüğü ne demek? Ayrıntılı şekilde ele alacağız. Bilirubin eğrisi ve direkt bilirubin hakkında merak edilenlerin yanıtı…

BİLLİRUBİN NEDİR?

Bilirubin, karaciğerde bulunur. Kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını sağlar. Safraya rengini verir. Vücutta heme denilen bir organik molekülün yıkımı sonucu ortaya çıkar. Bilirubin su da erimediği için albümin onu karaciğere taşır. Karaciğer bilirubini suda eritir hale getirmek için glukuronik asitle birleştirir. Daha sonra işlevi bitince sindirim yoluyla vücuttan atılır. İdrara sarı rengi verir. Bilirubin metabolizması bu şekilde ilerler.

BİLLİRUBİN YÜKSEKLİĞİ

Bilirubin idrar testi sonucunda yüksek çıkarsa bazı hastalıkların belirtisi görülebilir. Karaciğer ve kan hastalıklarında billurubin seviyesi yükselir ve bu olaya sarılık denilir. Çocuklarda belirli seviyelerden sonra beyin hasarları da görülebilmektedir. Bilirubin yüksekliği ayrıca cilt problemlerine de yol açar. Göz çevresinde sararmalar görülebilir. Dalak büyümesi ve safra kesesinde hücre sayısının artması da belirtilerdendir. Billurubin kadınlarda daha çok idrar yolu enfeksiyonuna neden olmaktadır. Bazı belirtiler işe şu şekildedir:

Vücut ısısı değişimi

Kusma

Ateş

İştahsızlık

Karın ağrısı

Titreme

Kil renginde dışkılamak

Sık ateşlenme

Ödem

Yorgunluk

Kaşıntı

Bilirubin yüksekliği şu hastalıklara yol açabilir:

Orak hücre anemisi hastalığı

Safra kesesi iltihapları

Uzun süreli açlık hali

Genetik hastalıklar

Hemolitik anemi hastalığı

Kan nakli yapılan kişilerde oluşabilen alerjik reaksiyonlar

Gilbert sendromu

Safra taşı ya da pankreasta meydana gelen tıkanmalar

Karaciğerde hasara sebep olabilecek hastalıklar

Sarılık

BİLLURUBİN DÜŞÜRMEK

Bilirubin yüksekliğinde oranı düşürmek için şunları deneyebilirsiniz:

Kızarma tarzı yemeklerden uzak durun.

Ağır, tuzlu ve baharatlı yemek yemeyin.

3 litre su hazırlayın. 1 bardak arpa koyun. Daha sonra düşük ısıda kaynatıp içebilirsiniz.

50 gram yoğurda 10 gram kadar zerdeçal koyup tüketin.

Daha iyi ve kesin sonuç alabilmek için muhakkak uzman bir doktora başvurmanız gerekmektedir.

DİREKT BİLLİRUBİN

Bilirubin normal değer aralığı bazı durumlara göre farklılk gösterir. Genel sağlık durumları ve yaşa göre değişebilir. Hastanelerde total bilirubin (N=0,3-1.2 mg/dl) ve direkt bilirubin (N=0-0.2 mg/dl) ölçülür. Aradaki fark indirekt bilirubin olarak hesaplanır. Bu değerler arasında olanlar normal olarak kabul edilirken altı ve üstü değerler Bilirubin düşüklüğü ya da yüksekliği olarak değerlendirilir.

Bilirubin eğrisi

Postnatal yaş ve transkutan ya da serum total bilirubin değerlerine göre bebeklerin risk durumu. ≥2 farklı zamanda bilirubin düzeyi alınan bebeklerde,

bu değerler nomogram üzerine işaretlenip, bilirubin yükselme hızı değerlendirilir. Eğer bilirubin düzeyi üst persantil eğrilerine doğru yükseliyorsa hemoliz düşünülür ve buna göre izlenir ve tetkik edilir.