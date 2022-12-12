El Titremesi İçin Hangi Bölüme Gidilir? El Titremesine Hangi Doktor Bakar, Nereden Randevu Alınır?

Hemen hemen herkesin hayatında en az bir kez tecrübe ettiği istemsiz ve ritmik el kası hareketlerine el titremesi denir. Stres, üzüntü, heyecan anında ortaya çıktığında normal kabul edilen bu durum bazen bazı durumlarda Parkinson, epilepsi gibi çok önemli hastalıkların belirtisi olabileceğinden asla ihmal edilmemelidir. Peki, el titremesi için hangi bölüme gidilir, el titremesine hangi doktor ve bölüm bakar? İşte cevabı…

El Titremesi İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Sağlıklı kişilerde, vücut organların hareketleriyle alakalı bilgileri toplar ve düzenli olarak beyne bu hareketler hakkında bilgiler iletir. Beyin, organların durumuna ve kendisine iletilen bilgilere göre organların bir sonraki hareketini planlayarak denge ve hareket merkezlerine iletir.

Denge ve hareket merkezleri, beyin tarafından kendisine gönderilen planlamaya uygun bir şekilde harekete geçer. Bu süreç içinde yaşanacak bir aksama vücudun bu hareketleri doğru şekilde yapılamaması ile sonuçlanır. Beyin bu durumun düzelmesi için ekstra çaba sarf edeceği için organlar bu esnada salınma hareketine maruz kalır. Böyle titreme yaşanmış olur.

Altta yatan hastalığa bağlı olarak, el titremesi dinlenme pozisyonundaki uzuvlarda olabileceği gibi, hareket esnasında veya hareket sonrasında da görülebilir. Tüm bu unsurlara bağlı olarak, el titremesi çeşitli alt türlere ayrılır. Her bir titreme türünde altta yatan hastalıklar birbirinden farklıdır ve buna bağlı olarak farklı tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekebilir.

El titremesi sorunu yaşayan kişiler bu sorunun altında yatan gerçek sebebi bulmak için Nöroloji bölümüne gitmelidir.

El Titremesine Hangi Doktor ve Bölüm Bakar?

İstemsiz el titremesi dendiğinde ilk akla gelen bu durumun Parkinson hastalığının bir belirtisi olabileceği olsa da her titreme bu hastalığa bağlı olarak ortaya çıkmaz. El titremesi şikâyeti olan kişi ilk önce bir Nöroloji uzmanına giderek muayene olmalıdır. Gerekli durumlarda istenen kan tahlilleri, manyetik rezonans(MR) sonuçlarına göre daha detaylı incelemeler yapılıp tanı konduktan sonra hastaya uygun tedaviye başlanır.

El Titremesi Neden Olur?

El titremesi, çok sayıda hastalığın ve durumun belirtileri arasında sayılabilir.

Parkinson hastalığı: Beyin dokularında ilerleyici hasarın görüldüğü nörodejeneratif hastalıklardan biri olan Parkinson hastalığı kendine özgü tremor çeşidi ile el titremesine neden olan faktörlerin başında gelir.

Multipl skleroz: Sinir sistemi hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından hasara uğratılması ile karakterize olan multipl skleroz hastalığında çeşitli düzeylerde el titremesi görülebilir.

İlaç yan etkileri: Çeşitli antipsikotik, antihipertansif ve antiaritmik ilaçların yan etkisi olarak ellerde titreme şikâyetiyle karşılaşabilir.

İnme: Beyin damarlarının tıkanması durumunda hareket ve dengeden sorumlu bölgelerde görülen hasar sonucu ciddi düzeyde tremor görülebilir.

Travma: Beyin hasarı ile sonuçlanan fiziksel travmalar, ilgili beyin dokularında hasara yol açarak el ve bazı diğer uzuvlarda titremeye neden olabilir.

Kan şekerinin düşmesi: Düşük kan şekeri kaslarda kasılma problemlerine yol açarak ellerde titreme ile sonuçlanabilir.

Hipertiroidi: Tiroit hormonlarının normalden fazla üretilmesine bağlı olarak ellerde titreme ortaya çıkabilir.

Kas yorgunluğu: Kasların uzun süre kullanılması sonucu, kaslarda kalsiyum azlığına bağlı olarak yorgunluk belirtileriyle birlikte kısa süreli titreme ortaya çıkabilir.

Yaşlanma: İleri yaşla beraber sıklıkla esansiyel tremor şeklinde ellerde titreme izlenir.

Kafein gibi uyarıcı maddelerin tüketimi: Günlük olarak kahve gibi içeceklerin fazla tüketimine bağlı olarak ellerde titreme görülebilir.

Alkol tüketimi: Kronik alkol tüketimine bağlı olarak ellerde titreme problemine yatkınlık oluşur.

Stres: Günlük yoğun strese maruz kalan kişilerde tremor gelişebilir.