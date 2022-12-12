İncelmenin önündeki engelleri kaldırın!

Premenopoz ve menopoz kadınlar için en hassas süreçlerden biridir. "Beslenme düzenim değişmedi ancak göbeğim yağlanmaya, sırtımda çizgiler oluşmaya başladı" diyerek bize başvuran danışanların sayısı oldukça fazla. Ve maalesef günümüzde premenopoz süreci artık çok erken yaşlarda başladığı için bu kişilere mutlaka özel bir program oluşturmak gerekiyor. Standart zayıflama programlarından ziyade tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda bir program oluşturmak temel kuraldır. İşte tam bu noktada öncelikle metabolik blokajları açan bir program önermekte fayda var.40 yaş altı veya 40 yaş üstü dirençli yağlanma sebebiyle metabolizma yaşı 40 yaş üstü çıkan kişilere uygulanan ve incelme sürecini hızlandıran ve kolaylaştıran bir işlemdir. Metabolik blokajlar kişinin kilo vermesine engel teşkil eden ve kiloyu tutan durumlardır. Bu durumları ortadan kaldırabilmek için son teknoloji bir yöntem kullanılmalıdır. Blokaj açma, alanında tek, alternatifi olmayan bir teknolojidir. İşlem, kişinin metabolik blokajlarını tespit eder ve tespit edilen ihtiyaçları doğrultusunda 4 farklı noktadan metaferik dalga göndererek kiloyu tutan blokajları açar.Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanan bu yöntem herkeste çok farklı sonuçlar vermektedir. Çünkü herkesin metabolik blokajları ve yağlanma hikayesi farklıdır. Bu teknoloji kilo vermeye zayıflamaya engel teşkil eden faktörleri ortadan kaldırır. Yani zayıflama sürecine kişiyi hazırlar ve kilo verme sürecini hızlandırıp kolaylaştırır. Blokaj açma programı bir yağ kırma işlemi değildir. Mutlaka bir yağ kırma işlemine ek olarak uygulanmalıdır. Bu işlemle bir yandan vücudu kilo vermeye hazırlıyoruz, diğer taraftan bölgesel fazlalıkları yağ kırma işlemi sayesinde vücuttan dışarı atıyoruz. "Ne yaparsam yapayım asla zayıflayamıyorum" diyen danışanlara bile şaşırtıcı sonuçlar veren bu uygulama ilk seans itibariyle, seans öncesi ve sonrasında alınan elektronik ölçümlerde ve kıyafetlerde görülebilecek düzeyde etki gösterir. İştah kapatma özelliği sayesinde sağlıklı beslenme sürecini de kolaylaştırır.BLOKAJ açma, sırt bölgesine uygulanır. Ancak yağ kırma işlemi yağlanma problemi olan her bölgede; karın, göbek, bacak, kol, hatta gıdı bölgesinde dahil uygulanabilir. Yağ kırma işlemi birden fazla bölgeye yapılabilir. Program tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulandığı için gerek duyulduğu takdirde karın, göbek, bacak, kol hatta gıdı bölgelerinde aynı anda işlem uygulanabilir.BU süreçte sağlıklı beslenme, bol su tüketimi temel kuraldır. Bu programa başlamadan önce danışanların bu düzene uyum sağlayabilecek kişiler olmasına dikkat edilmelidir. Görüşme randevusu esnasında detaylı bir şekilde danışanlar bilgilendirilmelidir ve kişinin elektronik ölçüler sayesinde detaylı bir şekilde yağ oranı, yağ kütlesi, kas kütlesi ve iç yağlanması ölçülmelidir. Peki bol su tüketimi neden çok önemli? Çünkü kişinin kırılan yağlarının vücuttan dışarı atılmaması durumunda vücutta bir şişme yani ödem oluşması ihtimali söz konusudur. İşlemler; kanser tedavisi görenler, hamileler ve böbrek yetmezliği sorunu olanlar hariç herkese uygulanabilir. Çünkü vakum, enjeksiyon ve kimyasalın kullanılmadığı oldukça konforlu işlemlerdir. Kilo vermenize engel olan durumları ortadan kaldırırken uzman kişileri ve doğru merkezleri tercih etmenizi önerir sağlıklı günler dilerim.BLOKAJ açma için haftada 1, en fazla 2 seans öneriyoruz. Yağ kırma işlemleri ise mutlaka 15 günde bir uygulanmalıdır. Sebebi ise kırılan yağ miktarının oldukça yüksek oluşudur. Kırılan yağlar vücuttan dışarı atılmadan yeni bir yağ kırma işlemi uygulanmamalıdır. O yüzden bu süreçte bol su tüketimi en önemli faktörlerden biridir.HER zayıflama sürecinde olduğu gibi sağlıklı beslenme olmazsa olmazımızdır. Hatta sağlıklı beslenme, sonuca ulaşana kadar değil sürekli bir yaşam tarzı haline getirilmelidir.