Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Kabızlık İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kabızlığa Hangi Doktor Bakar, Nereden Randevu Alınır?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:33 Son Güncelleme: 12.12.2022 16:33

Kabızlık İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kabızlığa Hangi Doktor Bakar, Nereden Randevu Alınır?

Bir sindirim sistemi problemi olan kabızlık, çeşitli sebepler dolayısıyla ortaya çıkarak her yaştan insanda rahatsızlık yaratabilir. Dolayısıyla kabızlık için hangi doktora gidilir sorusu, bu problemden muzdarip olan kişiler tarafından sıklıkla araştırılır. Çoğunlukla yeterli oranda lif içeren besinlerin tüketilmemesinden ve düzensiz bir beslenme programına bağlı olarak kendini gösteren kabızlık problemi, çeşitli tedavi yöntemlerinin uygulanması ile birlikte ortadan kaldırılabilir. Kabızlığa ne iyi gelir noktasında evde uygulanması mümkün doğal ve bitkisel tarifler olduğu gibi bazı durumlarda uzman hekim yardımı alınması gerekir. Peki bu durumda hastanelerin hangi bölümüne gitmek gerekiyor? Kabızlık için hangi doktora gidilir? İşte detaylar…

Kabızlık İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kabızlığa Hangi Doktor Bakar, Nereden Randevu Alınır?

Kabızlığa hangi doktor bakar sorusu, bu problemden muzdarip olup evde tedavi yöntemleri ile probleme çözüm üretmeyi başaramamış kişiler tarafından merak ediliyor. Yaşam tarzındaki değişiklikler, bazı ilaçların yan etkileri, depresyon gibi faktörler kabızlığa sebep olabilirken, bazı durumlarda tedavi için sorunun kaynağının tespit edilerek buna uygun bir tedavi süreci geliştirilmesi ihtiyaç var. Bu noktada ise bir uzman hekimden yardım alınması gerekiyor. Peki kabızlık için hangi doktora gidilir? Kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık, hemen her yaştan insanı etkilemesi muhtemel yaygın bir sağlık problemidir. Fakat ileri yaşlarda kabızlığa daha sık rastlanır. Yapılan araştırmalara göre elde edilen bir başka istatistik ise kadınların erkeklerden 2-3 kat daha fazla oranda bu sorundan etkilendiği şeklindedir. Peki kabızlık nedir, neden olur, belirtileri nelerdir? İşte kabızlığın sebepleri ve tedavi süreci hakkında merak edilen ayrıntılar…

KABIZLIK İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Kabızlık için hangi bölüm doktoruna gidilir? Kabızlık, pek çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple öncelikle hastanelerin dahiliye (iç hastalıkları) ya da gastroenteroloji bölümlerine başvurmak gerekiyor. Yapılan başvuru neticesinde gerçekleştirilecek tetkikler ile sorunun kaynağı tespit edilir. Kabızlığa neden olan faktöre yönelik yürütülen tedavi süreci ise, söz konusu hastalıkla ilgilenen tıp dalının sorumluluğunda olacaktır. Bu bilgilerin ışığında kabızlık için hangi bölümden randevu almayalım sorusu ilk etapta dahiliye olarak cevap bulsa da devamındaki tedavi sürecinde farklı bir bölüme gitmek gerekebilir.

Kabızlık neden olur? Kabızlığa ne iyi gelir ve nasıl geçer? Kabızlığı anında kesen yöntemler!

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, bir hastalık değildir, pek çok hastalığa bağlı olarak meydana gelen bir semptomdur. Oluşma süreci, kolonun çok fazla su emmesi ya da yavaş kasıldığında dışkının da yavan hareket etmesi ve çok fazla su kaybetmesi şeklindedir. Kabızlık sorununun varlığından söz edebilmek için, haftada üçten daha az bağırsak hareketi olması gerekir.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kabızlık şikayeti çoğunlukla çeşitli hastalık semptomları ile birlikte ortaya çıkar. En sık rastlanan semptomlar;

  • Halsizlik,
  • Dışkıda kan,
  • Karın şişliği,
  • İştahsızlık,
  • Karın ağrısı,
  • Dışkılama güçlüğü,
  • Dışkıda sertlik şeklindedir.

Yukarıdaki belirtilerin yanı sıra kronik kabızlık rahatsızlığından muzdarip olan kişilerde basur başlangıcı görülmesi muhtemeldir. Damarlarda genişleme meydana gelmesi olarak tanımlanan basur, anüs çevresinde ağrı, şişlik ve kaşıntıya sebep olabilir.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Yetişkinlerde ortaya çıkan kabızlığın pek çok faktör ile ilişkilendirilmesi mümkündür. Bazı durumlarda kabızlığa sebep olan kesin bir sebepten bahsedilmesi mümkün değilken genel olarak en yaygın şekilde görülen kabızlık nedenleri şu şekildedir:

  • Yeterli oranda lif içeren besinlerden uzak bir beslenme düzeni izlemek
  • Gün içerisinde yeteri kadar su tüketmemek
  • Hareketsiz bir yaşam düzeni
  • Beslenme ve günlük rutinde yapılacak değişikler
  • Kaygı, stres ve depresyon
  • Birtakım ilaçların yan etkileri

Bununla birlikte kabızlık, hamilelik esnasında ya da doğumu takip eden 6 haftalık süre boyunca yaygın bir şekilde görülür.

Hamilelikte kabızlığa ne iyi gelir? Hamilelikte kabızlık neden olur ve anında çözüm yöntemleri ile nasıl geçer?

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Kabızlığa anında çözüm getirmek için uğraş vermek yerine bu problem daha ortaya çıkmadan önlem alınması gerekir. Bunun için yaşam düzeninde birtakım alışkanlıklar edinilmesi gerekir. Kabızlığa iyi gelen şeyler şu şekilde sıralanır:

  • Bol su tüketin.
  • Düzenli bir şekilde egzersiz yapın.
  • Kuru kayısı, erik gibi sindirim sistemini hareketlendiren besinler tüketin.
  • Lif açısından zengin gıdalar tüketin.

KABIZLIĞA İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?

  • Kuru meyveler
  • Su
  • Keten tohumu
  • Beyaz et
  • Lifli gıdalar
  • Zeytin, zeytinyağı ve kekik

ARKADAŞINA GÖNDER
Kabızlık İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kabızlığa Hangi Doktor Bakar, Nereden Randevu Alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA