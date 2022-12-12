Lenfosit (LYM) Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda LYM Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

LYM yani lenfositler vücut direnci ve bağışıklık sistemi için oldukça önemli bir konuma sahiptir. Lenfositler kişinin hastalıklarla mücadele seviyesini belirlemede büyük rol oynayan beyaz kan hücreleridir. LYM değeri düşük veya yüksek çıkabilir, bu durumun altında bazen çeşitli rahatsızlıklar veya bünyede bir takım eksiklikler yatıyor olabilir.

LYM Nedir?

LYM diğer adıyla lenfosit, kemik iliğinde kök hücreler tarafından üretilen bir tür beyaz kan hücresidir. Lenfositler vücudun kendini hastalıklardan koruması ve hastalıklarla savaşması için gerekli olan antikorları üretmekle görevlidirler.

Lenfositler hastalık durumunda diğer hücreleri de tehlikeye karşı uyarmak için onlara kimyasallar gönderirler. Lenfositler lenf ve dolaşım sisteminde bulunur. LYM bağışıklık sistemi hakkında bilgi veren ve yine bağışıklık sistemi için oldukça önemli bir kan değeridir.

LYM Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

LYM düşüklüğü, kan dolaşımı sisteminde lenfosit sayısının normalden az olması durumudur. Bu durumuna lenfopeni denir. Yetişkin bir kişide 1000 çocuklarda ise 3000' in altında LYM değeri lenfopeniyi işaret edebilir. Lenfopeni, bağışıklık sisteminin tam güç çalışmasını ve bünyenin enfeksiyonlardan kendini korumasını zorlaştırır.

LYM düşüklüğü çoğunlukla geçici bir durumdur lakin uzun süre devam ederse vücudun enfeksiyon kapma riski artar ve hastalıklara karşı savunması düşer. Uzun süreli LYM düşüklüğü altında yatan ciddi bir rahatsızlığı da işaret ediyor olabilir.

LYM Kaç Olursa Tehlikelidir?

Yapılan tam kan sayımı testi sonucu kandaki lenfosit 1000' in altında veya 5000'in üstünde ise vücuttaki bir hastalığı işaret ediyor olabilir. Bu değer geçirilen enfeksiyon veya kullanılan ilaçlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir bu durumda en sağlıklı yol, uzman hekimin isteyeceği testleri yaptırmaktır.

LYM Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

LYM yüksekliği, kan dolaşımındaki lenfosit miktarının olması gerektiğinden fazla olması durumudur. Lenfosit yüksekliğinin diğer bir ismi de lenfositoz olarak kabul edilir. Çocuklarda 9000' in yetişkinlerde ise 4800' in üzerinde lenfosit miktarı söz konusu ise lenfositoz teşhisi konur.

Lenfositler vücudun hastalıklarla savaşabilmesi için üretilir, bu sebeple genellikle geçirilen enfeksiyon ve hastalıklar sonrası LYM değeri yüksek çıkabilir. Lakin bu durum süreklilik kazanmışsa ciddi bir hastalığın habercisi olabilir.

LYM Düşüklüğü Neyin Belirtisidir?

Lenfopeni yani kanda yeterli miktarda lenfosit üretilmemesi durumunun altında çeşitli hastalıklar, tüketim bozuklukları veya eksiklikler yatabilir. Bu etkenleri şöyle sıralayabiliriz;