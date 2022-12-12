Yeniden ortaya çıktı: Enfeksiyon uzmanı uyardı! Domuz gribinde özellikle çocuklarda bu 2 belirtiye dikkat...

"ANİ ATEŞ VE ÖKSÜRÜĞE DİKKAT!"

Grip teşhisinin hızlı antijen testi adı verilen testlerle konulduğunu belirten Ay, bu testlerde tüm grip (influenza) ailesine bakıldığını, domuz gribi yani "H1N1" adı verilen virüse maruz kalındığını söyleyebilmek için PCR yöntemi ile test yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Çocuklar ve yetişkinlerde ortaya çıkan belirti farklılığına dair ise Dr. Bengisu Ay, belirgin bir farklılık olmadığını dile getirdi. Domuz gribinde ortaya çıkan semptomları ise; ani başlangıçlı ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları olarak tanımladı. Öksürük şiddetli olabileceğini, iki hafta veya daha fazla sürebildiğini dile getirdi.