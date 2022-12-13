Romatizmaya Hangi Bölüm/doktor Bakar? Romatizma Eklem Ağrıları İçin Hangi Doktora Gidilir, Nereden Randevu Alınır?

Romatizmal hastalıklar birçok kişide görülmektedir. Nörolojik rahatsızlıklar, eklem-kas ağrıları, deri sertliği ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Çocukluktan yaşlılığa kadar her yaş grubunda görülen romatizmal hastalıklar genellikle kroniktir. Soğuk ve nemli havalarda oluşan eklem ağrıları, halk tarafından romatizma olarak değerlendirilir. Hava durumuna bağlı olarak değişiklik gösteren eklem ağrılarının sebebi kişinin barometrik değişime olan hassasiyetidir. Romatizmal rahatsızlıklara; şekerli tahıllar, margarin, beyaz ekmek ve dondurma tüketimi iyi gelmemektedir. Nefes darlığı, sürekli yüksek ateş, ciltte hassasiyet, eklemlerde görülen sertlik romatizma belirtisidir. Bu belirtilere sahip kişiler derhal doktora başvurmalıdır.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma her yaş grubundan insanda görülen eklem, kas ve kemik ağrılarına verilen genel kapsamlı bir tanımdır. Şişlik ve ağrıya yol açan romatizma kimi zaman şekil-duruş bozukluklarına neden olmaktadır. İnsanların günlük hayatlarını kısıtlayan romatizma hastalıkları genellikle kroniktir. Bilindiğinin aksine hava olayları ile bir bağlantısı olmayan romatizma nadiren de olsa kişinin iç organlarına zarar verebilir. Romatizma iltihaplı ve iltihapsız olmak üzere ikiye ayrılır. Romatizma tedavisi için erken tanı ve romatizma testi oldukça önemlidir.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ

Romatizma hastalığı genel olarak sırt, bel, eklem ve kaslarda şişlik ve ağrıya neden olmaktadır. Bu belirtilere ek olarak kalp ve damar rahatsızlıkları, sindirim sistemi problemleri de romatizma belirtilerindendir. Aşağıda yer alan belirtilere sahip olan insanlar, derhal hekimlerine başvurup romatizma testi yaptırmalıdır.

Nefes darlığı

Güçsüzlük

Ciltte güneşe karşı hassasiyet

Uzun süren yüksek ateş

Vücutta ve eklemlerde görülen sertlik

Beyin, sinir ve kaslarda rahatsızlık

Azalan böbrek fonksiyonları

Hareket etmede zorluk

Göz iltihaplanması

Görme yetisinin hafiflemesi ve kaybolması

Cilt altında oluşan beze

ROMATİZMA TESTİ

Romatizma hastalıklarının tanısında kullanılan birçok test yöntemi vardır. Hastanın rahatsızlıklarını dinlenir ve genetik muayenesi yapılır. Vücut fonksiyonları değerlendirildikten sonra hekimin gerekli gördüğü durumlarda romatizma için testler yapılır. Hastalık tanısını koymak için yapılan romatizma testleri şunlardır:

Kemik yapısını görmek için alakli fosfataz, kalsiyum ve fosfor ölçümleri

İltihap durumunu gözlemlemek için kan testleri

Kansızlık testi

Eklem sıvısını inceleme

Doku, biyopsi incelemesi

Rodyolojik ve elektromiyografik incelemeler

ROMATİZMA TEDAVİSİ

Yapılan muayene ve testlerin sonucunda teşhisi konulan romatizma hastalığının tedavisine başlanır. Hastalığın ilerleyişini durdurmak ve belirtileri azaltmak amacıyla ilaçlarla destek sağlanmaktadır. İltihabı önleyen, kortizonlu ilaçlar, ekleme lokal tedavi ve farklı birçok yöntem romatizma tedavisinde kullanılır. Doktor tarafından önerilen tedavi düzenli olarak uygulanmalıdır.

ROMATİZMAYA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Eklem ve kas ağrılarına neden olan romatizmaya hangi bölüm bakar? Genetik faktörün oldukça önemli olduğu romatizmal hastalıklarla romatolog hekimler ilgilenir. Romatizma için hangi bölümden randevu alınır? sorusunun cevabı ise fizik tedavi ve romatolojidir. Romatoloji; kas, iskelet sistemi ve romatizmal hastalıklarla ilgilenen bilim dalıdır. Romatolojik tedavide rehabilitasyon ve fizik tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar ise hastalığın olumsuz etkilerini ortadan kaldırır ve eklemlerde oluşabilecek iltihapları önlemektedir. Romatizma tedavisinde doktorun önerdiği yöntemin düzenli ve sürekli olarak kullanılması oldukça önemlidir.