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Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:00 Son Güncelleme: 13.12.2022 09:00

Uyku Apnesi İçin Hangi Doktora Gidilir? Uyku Apnesi Nedir, Belirtileri Nelerdir, Uyku Apnesi İçin Nereden Randevu Alınır?

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz uyku apnesi, uyku sırasında solunumun durması olarak tanımlanır. Uyku döngüsünde en çok rastlanan ikinci hastalık olan uyku apnesi, uyuma anında yaşanan ve birkaç saniye süren geçici boğulma olarak tanımlanır. Boğulma durumu kandaki oksijen seviyesini düşürerek kişiyi uyandırır. Her zaman tehlikeli olmayan uyku apnesi, zararsız olsa bile kişinin uyku ve yaşam kalitesini oldukça düşürür. Dolayısıyla tedavi için gerekli önlemler alınmalıdır. Uyku apnesi için hangi bölüme/doktora gidilir? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Uyku Apnesi İçin Hangi Doktora Gidilir? Uyku Apnesi Nedir, Belirtileri Nelerdir, Uyku Apnesi İçin Nereden Randevu Alınır?

Uyku apnesi, horlama ya da uyku sırasında solunumun durması olarak kendini gösterebilir. Tedavi edilmediği takdirde daha büyük fiziksel sorunlara yol açabilen apne, kişiyi felç hatta ölüme kadar sürükleyebilmektedir. Uyku apnesi, uyku kalitesini düşürdüğü için gündüzleri sürekli uykulu bir şekilde dolaşma, konsatrasyon bozuklukları gibi şikayetlere neden olabilir. Uyku apnesi nedir, belirtileri nelerdir? Uyku apnesi ile ilgili merak edilen her şey yazımızın devamında…

UYKU APNESİ İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Uyku apnesi genellikle ilk olarak kulak burun boğaz doktorları tarafından fark edilmektedir. Horlama, uykuda nefes almakta zorlanma gibi belirtilere sahip kişiler ilk önce bir kulak burun boğaz hekimine görünmeyi tercih ederler. Eğer KBB uzmanı uyku apnesinden şüphelenirse hastayı önce bir nöroloji uzmanı sonra da uyku laboratuvarına yönlendirecektir.

Nöroloji uzmanları ise uyku apnesi konusunda gerekli aksiyonları alacaktır. Hastayı uyku laboratuvarına yönlendirerek hem uyku apnesini hem de farklı bir uyku problemi varsa bunları kolaylıkla teşhis edebilirler.

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku sırasında solunumun durması olarak tanımlanan uyku apnesi uyku sırasında görülen en büyük rahatsızlıklardan biridir. Uyku apnesinin oluşumu sırasında, solunum yolunun üst kısmını açık tutan kaslar gevşer. Bu gevşeme sonucunda dil kökü, yumuşak damak ya da büyümüş bademcikler hava yolunu tıkar ve süresi genellikle 10 saniye ile 30 saniye arasında değişen nefes alamama durumu ortaya çıkar. Uyku apnesinin yaşanması ile nefes alma çabası beyni uyandırır, kişi böylece solunum yolunu geri açar.

UYKU APNESİ BELİRTİLERİ

Uyku apnesinin yaygın belirtileri şunlardır;

  • Yüksek sesle horlama
  • Solunumun durması
  • Uykudan ani bir şekilde uyanma
  • Sabahları ağız kuruluğu ya da boğaz ağrısı
  • Uykusuzluk
  • Sabahları oluşan baş ağrıları
  • Depresyon
  • Asabiyet
  • Dikkat eksikliği problemleri

UYKU APNESİ NASIL ANLAŞILIR?

Uyku apnesi genellikle yüksek sesle horlama, uyku esnasında fark edilebilen solunum durmaları, geceleri sürekli uyanma, terleme, idrara sık çıkma, sabahları hissedilen şiddetli baş ağrıları, ağız kurulukları, yorgun uyanma gibi şikayetler ile kendini gösterir.

UYKU APNESİNE NE İYİ GELİR?

Uyku apnesine ne iyi gelir sorusunun kesin bir yanıtı olmasa da uyku apnesi riskini azaltmak için uygulanan bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler:

  • Fazla kilolardan kurtulmak
  • Burun ve boğazda tıkanıklık yapabilecek sebepleri ortadan kaldırmak
  • Aşırı yorgun bir şekilde uyumamak
  • Alkol ve sigara kullanımından kaçınmak
  • Uykudan 4-5 saat önce yemek yemeyi kesmek
  • Düzenli egzersiz yapmak

UYKU APNESİ TEDAVİSİ

Uyku apnesi tedavisi hastalığın sıklığına göre farklı şekillerde yapılabilir. Bu tedaviler genellikle yaşam tarzında birtakım değişiklikler yapılması, cerrahi müdahale ve pozitif hava basıncı olarak uygulanır. Tedavi sürecinde sigara ve alkol kullanımından kaçınılması oldukça önemlidir.

Eğer üst solunum yolundaki daralma ileri derecedeyse bu durumda hastaya cerrahi müdahale uygulanmaktadır. Cerrahi olarak müdahale edilemeyecek durumlarda pozitif hava basıncı veren CPAP isimli uyku apnesi cihazı ile hastanın geceleri daha rahat uyuması ve apne oluşturmaması sağlanır.

UYKU APNESİ AMELİYATI

Uyku apnesi ameliyatı uyku apnesine sebep olan fizyolojik etmenlerin ortadan kaldırılması için uygulanan cerrahi bir prosedürdür. Uyku apnesi ameliyatı farklı yöntemlerde yapılabilir. Eğer kişinin bademcikleri büyükse ve apneye bu sebep oluyorsa bademcikler alınabilir, dil kökü küçültülebilir ya da dil kökündeki fazla dokular alınabilir.

Uyku apnesi ameliyatının birçok farklı yapılış şekli bulunmaktadır. En çok tercih edilen ameliyat şekli ise nazal cerrahi operasyonlardır. Nazal operasyonlar özelikle horlama ve hafif şiddette uyku apnesi olan hastalarda uygulanır. Orta ve yüksek şiddette uyku apnesine sahip bireylerde nazal operasyonlar her zaman etkili olmaz.

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Uyku Apnesi İçin Hangi Doktora Gidilir? Uyku Apnesi Nedir, Belirtileri Nelerdir, Uyku Apnesi İçin Nereden Randevu Alınır?
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