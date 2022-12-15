Sigara ve alkol alışkanlığının genetik kodları çözüldü

2020'de imza attığı çalışmanın, Kıbrıs Türk popülasyonunda sigara içme davranışı ile ilişkili genetik varyasyonları araştıran ilk genetik epidemiyoloji araştırması olduğunu söyleyen YDÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve YDÜ Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, "Bu çalışmanın çıktılarına dayanarak, sigara bağımlılığında koruyucu hekimlik adına tüm dünya nüfusunu kapsayacak genom boyu ilişkilendirme çalışmaları tasarlanmalı önerisinde bulunmuştuk. Nature'da yayımlanan araştırma ile bu önerimizin hayata geçmesi ve bu çalışma için tarafımdan uzman görüşü alınması, ülkemizde yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların dünyada gördüğü karşılığı ortaya koyması açısından son derece önemli" dedi.