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Giriş Tarihi: 15.12.2022 15:59

Sigara ve alkol alışkanlığının genetik kodları çözüldü

Sigara ve alkol alışkanlığının genetik kodlarının çözüldüğü makale Natura dergisinde yayımlandı. Makaleye konu olan ve 3,4 milyon insanı kapsayan çalışmada, sigara ve alkol alışkanlığını potansiyel olarak etkileyen 3 bin 500'den fazla genetik varyasyon tespit edildi. Kalp ve damar hastalıklarından kansere kadar pek çok hastalığın tetikleyicisi olarak öne çıkan sigara ve alkol kullanımı, toplum sağlığını tehdit eden en önemli risk faktörlerinden biri olarak görülüyor. Yapılan bilimsel araştırmalar ise bu alışkanlıkların genetik yatkınlıkla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sigara ve alkol alışkanlığının genetik kodları çözüldü

2020'de imza attığı çalışmanın, Kıbrıs Türk popülasyonunda sigara içme davranışı ile ilişkili genetik varyasyonları araştıran ilk genetik epidemiyoloji araştırması olduğunu söyleyen YDÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve YDÜ Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, "Bu çalışmanın çıktılarına dayanarak, sigara bağımlılığında koruyucu hekimlik adına tüm dünya nüfusunu kapsayacak genom boyu ilişkilendirme çalışmaları tasarlanmalı önerisinde bulunmuştuk. Nature'da yayımlanan araştırma ile bu önerimizin hayata geçmesi ve bu çalışma için tarafımdan uzman görüşü alınması, ülkemizde yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların dünyada gördüğü karşılığı ortaya koyması açısından son derece önemli" dedi.

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Sigara ve alkol alışkanlığının genetik kodları çözüldü
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