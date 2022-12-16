2023’e yenilenmiş saçlarla girin

Yenilenmek, insanın motivasyonunu artıran, enerjisini yükselten ve kendini iyi hissetmesini sağlayan bir eylemdir. Hazır yeni bir yıl da kapıdayken, kişinin kendini yenilemesinin tam zamanı. Yenilenmeye de en baştan, saçlarınızdan başlayabilirsiniz. 2023'e sayılı günler kala siz de yeni yıla yeni saçlarla girerek, kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Kişinin kendini ödüllendirmesi, motivasyonunu artırmasını ve mutlu olmasını sağlayacak anahtarlardandır. Ayrıca halk arasında söylenen "Yeni yıla nasıl girersen bütün yıl öyle geçer" sözünü de hatırlamakta fayda var. 'Saçınıza uygun taç giymek', 'Taç giydirme seremonisi'nde yer almak için doğru tedaviyi uygulayan, kalite bilinci ve güven olgusuyla hareket eden hekim ve klinik ile yola çıkmak iyi bir sonuç elde edilmesini sağlayacak ve aynaya baktığınızda yüzünüzü güldürecek, içinizi rahatlatacak. Sonuç olarak, imajımızın ayrılmaz bir parçası ve en önemli aksesuarımız olan saçlarımıza iyi bir şekilde ve layıkıyla bakım yaptığımız takdirde güzel, bizleri tatmin eden geri dönüşler almamız işten bile olmayacak. Bu yazımda sizlere önereceğim yenilenme tedavileri ile gür, canlı ve sağlıklı saçlarla yeni yıla girebilirsiniz. İşte, yeni yılda imajını tazelemek isteyenlere kişiye özel saç tedavisi önerilerim:Saç dökülmesini önleyerek daha güçlü, gür ve sağlıklı saçlara sahip olmak için önerilen yöntemlerin başında ACell PRP saç tedavisi geliyor. Yenilikçi bir yöntem olan, sadece tek seansta etkili sonuçların alınabildiği, zamansızlıktan yakınan kişiler için oldukça ideal olan bu tedavi yönteminde, ACell tozu ile kişinin kendi kanından üretilen PRP birleştiriliyor ve mevcut saçlar etrafını saran sağlıklı kökleri taklit ederek çoğalabiliyor. Tedavi sonrasında kökler güçlenirken, saçların daha dolgun ve gür bir görünüm kazanması sağlanıyor. Saç kalitesini artıran, güçlenme ve parlaklık imkanı veren yöntem, saç ekiminden en üst seviyede verim almayı sağlıyor. İkinci önerim mezoterapi olarak adlandırılan vitamin kombinasyonlarının kullanılması. Vitamin kombinasyonları, saçların sağlık bir şekilde büyümesinin yanı sıra saçların incelmesini ve dökülmesini önlemesi açısından da faydalı. IV Nutritions destekli saç tedavisi ise vitamin ve minerallerin gücünden uçtan uca yararlanabilmek için geliştirilmiş bir yöntem. Damar yoluyla vücuda doğrudan verilen IV Nutritions serum, saç sağlığı açısından kilit önem taşıyan biyotin, folik asit, çinko, B3 vitamini, C ve B gibi vitaminleri içeriyor. Bu da saçların güçlenip gürleşmesine, hızlı bir şekilde uzamasına ve şayet saç ekimi yapılmışsa saçlı derinin kendini ivedilikle yenilemesine ve iyileşmesine olanak tanıyor.Bir diğer önerim de Growth Factor (GF) tedavi protokolleri. Son 10 yıldır saç tedavisinde kullanılmaya başlanan ve yüksek başarı oranı elde edilen Growth Factor, içerisindeki besleyici bileşenler sayesinde saç teli sayısını ve kalitesini artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda saç hacminin geri kazanılmasına, pasif köklerin aktif hale gelmesine ve kaybedilen saçların yeniden çıkmasına destek oluyor. Söz konusu tedavi, saçların dökülmesini durdurmak ve mevcut saç tellerinin güçlenmesini sağlamak amacıyla uygulanan destekleyici bir tedavi olarak öne çıkıyor. ACell ve PRP, vitamin kombinasyonları, Growth Factor'ün yanı sıra saç serumu, saç lazeri gibi saç tedavileriyle 3 ila 9 ay gibi kısa bir zamanda parlak, gür ve sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz. Söz konusu tedavileri dilerseniz tek başına, dilerseniz saç ekimi yöntemleri ve diğer saç tedavileriyle birlikte kombine ederek uygulatabilir ve istediğiniz sonuca kısa zamanda ulaşabilirsiniz.BANA sıklıkla sorulan sorulardan biri de "Saç tedavisi yaptırmak için hangi kliniği tercih etmeliyim oluyor?" Halihazırda Türkiye'de saç ekimi ve saç tedavisi alanında gerçekleştirilen birçok metot ve uygulama olduğu gibi benzer şekilde birçok klinik mevcut. Ancak bu noktada, 'Saç ekimi ya da saç tedavisi yapılacak en iyi yer neresi?' gibi bir soru karşımıza çıkıyor. Belki bu sorunun net bir cevabı yok. Ama saç ekimi ve saç tedavilerinde 35 yıllık deneyimimden yola çıkarak vereceğim bilgiler işinize yarayabilir, size rehberlik edebilir.ÖNCELIKLE saç ekimi için yapacağınız klinik seçiminde, sadece saç ekimi ve saç tedavisi konusuna odaklanmış, bu hizmetleri veren ve uzmanlığı olan bir sağlık kuruluşunu seçmeniz daha doğru olacak. Söz konusu kliniğin kesinlikle merdiven altı tabirli bir yer olmaması, seçkin ve merkezi bir lokasyonda bulunması, güncel ve yenilikçi yöntemlerle uluslararası standartlarda hizmet sunan bir klinik olması şart. Kişiye özel, yenilikçi, ihtiyaca yönelik ve sonuç odaklı saç tedavileri sunabilmesini, misafirinin yanı sıra refakat eden yakınlarının konforunu düşünmesini de yine ayırt edici özellikler arasında sayabiliriz.BUNUNLA birlikte, hiç kuşkusuz saç ekimini ya da saç tedavisini yapacak doktorun ve çalışan personelin de alanında uzmanlaşmış, yetkin, bilgi birikiminin ve engin tecrübesinin olması büyük önem taşıyor. Ekibin güler yüzlü, özenli, misafirperver olması, kişinin kendini emin ellerde ve sanki evindeymiş gibi hissetmesini sağlayacak. Motivasyonunu artıracak, enerjisini yükseltecek, endişelerini giderecek ve aklındaki soru işaretlerinin silinmesini destekleyecek etkenler arasında yer alıyor. Bu noktada hekim seçiminin ne kadar önemli olduğunu, yapılacak küçük bir araştırmayla hoş olmayan sonuçlarla karşılaşan kişilerin tecrübelerinden öğrenebilirsiniz. Yaptığımız iş, işin sonuçlarını ele aldığımızda, referansın, tavsiyenin tercih aşamasında en iyiye ve en doğruya yönlendirmesi açısından bir kılavuz görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Bu nedenle işini tutkuyla, aşkla yapan, yaparken sanat icra eden; saç tasarımlarını bir dünya sanatçısı Pablo Picasso'nun eserine gösterdiği özen gibi adeta bir mücevher ustası titizliğiyle kurgulayıp hayata geçiren bir hekim ile yola çıkmak sonuca daha sağlıklı bir şekilde ulaşılmasını kolaylaştıracak. Kişinin A'dan Z'ye bu işi bilen, işinin ehli insanlara saçını emanet etmesi, maddi manevi geri dönüşü zor olan bir yere götürmeden, doğrudan hedeflenen noktaya varılmasını sağlayacak.