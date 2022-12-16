Evcil hayvan sahipleri dikkat! Mikroçip için son 15 gün

Mikroçip takılarak evcil kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi kararı 4 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetmeliğiyle devreye girdi. Bugüne kadar 427 bin 682 kedi, 349 bin 811 köpek ve 14 gelincik olmak üzere toplam 777 bin 507 ev hayvan mikroçip takılarak kimliklendirildi. Sürenin bitmesine ise 15 gün kaldı. Uygulamanın sona ermesine doğru ise evcil hayvan sahiplerinin talebi de arttı. Ancak Türkiye genelinde kedi-köpek olmak üzere 6-7 milyon evcil hayvanın olduğu tahmini üzerine henüz kayıt altına alınmayan milyonlarca sahipli hayvanın olduğu düşünülüyor. Son anda hayvan sahiplerinin mikroçip talebinde bulunması da veterinerlerin mikroçip ve pasaport karnesi tedarik sorununa neden oldu. Çoğu evcil hayvan ve veteriner ise sürenin uzatılması taraftarı.

YÜZDE 10-15'İ MİKROÇİPLENDİ!

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Mikroçiplenen kedi-köpek miktarı belki de ülkemizdeki hayvanların yaklaşık yüzde 10 yüzde 15'i kadarı. Bunu tahmini olarak söylüyoruz. Çünkü tamamı kayıt altına alınmadan tahmini sayı belirlenemez. 15 gün kaldı. Bu 15 gün içerisinde tamamlanması imkânsız görünüyor. Ülkemizdeki sahipli hayvanların, kedi-köpek olmak üzere 6-7 milyon civarında olduğu düşünülüyor ama bunlar tahmini rakamlar. O nedenle mikroçiple kayıt sisteminin bir önemi var. Bu sistemle sahipli hayvanların kayıt altına alınması durumunda ne kadar sahipli hayvan olduğu tespit edilebilecek" ifadelerini kullandı.

"KANUN DEĞİŞTİRİLEREK SÜRE UZATILMALI"

Arslan sözlerine şöyle devam etti: "Mikroçip uygulaması düzenleme kanunla yapıldı. Süre uzatılması için kanun değiştirmesi gerekiyor. Ama acilen yapılması gerekiyor. 31 Aralık itibariyle bir sorunla karşılaşacağız gibi görünüyor. Ondan sonra altı aylığa kadar olanlara kadar kayıt edilebilecek ama altı aydan büyük olanlar için bir sorun yaşanacağı ortada. Kanun değiştirilerek süre uzatılmalı en az bir sene uzatılmalı! Çünkü henüz bu uygulamadan haberi olmayan vatandaşlar bile olabilir bu konuyla ilgili. Bilgilendirilmesi için bu sürenin uzatılmasının önemi var."

MİKROÇİP TAKTIRMAYANA 3 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Arslan mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerini uyararak "Bu süre içerisinde tespit edilirse mikroçipi taktırmayanlar için 3 bin lira gibi bir ceza bekliyor. Ancak hayvanların tedavisi için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ayrı bir sistem üzerinden tedavi devam edilir. Bu konuda bir kafa karışıklığı var. Veteriner hekimler hastalarını her hâlükârda tedavi etmek zorundalar. Ne hastaların hakkı elinden alınabilir ne de veteriner hekimlerin hastalarına bakmakla ilgili bir sınırlandırma getirilir. Meslek örgütü tarafından böyle umuyoruz" şeklinde konuştu.

SON ANA BIRAKTILAR!

Arslan son söz olarak şunları söyledi: "Son tarihe doğru hayvan sahipleri son anı bekledi maalesef. Ciddi bir talep olunca sorun oldu ama hızla ona müdahale ediliyor; mikroçip ile ilgili rahatlama olacak, karne farklı yollarla tedarik ediliyor. Bir hafta içerisinde böyle bir sıkışıklığın olacağını düşünmüyorum. Hem tedarik hem uygulama açısından çözümüyle ilgili ciddi çalışmaları yapıyoruz. Mümkün oldukça kısa sürede sorunu çözmeye çalışacağız. Uygulama uzatılmadan istenen yararı sağlamayacağı ortada. Bakanlıkla görüşme yaptık. Onlar da bir kanun değişikliği gerektiğini kendileri de söylüyorlar bekliyoruz kanun değişikliğini..."