Adana Şehir Hastanesi’nde hastalar elektrikli araçlarla taşınıyor

HYRT görevlileri, özellikle yaşlı hastalar ve hareket etmekte zorlananlar için hastanenin tüm katlarında ve tüm birimlerde görev yapıyor. Hastaları muayene, görüntüleme, tahlil gibi işlemleri için ilgili birimlere götüren görevliler, ayrıca işlemlerinde de yardımcı oluyor. İşlemleri tamamlanan hastalar, hastaneden ayrılana kadar refakat ve taşıma hizmeti devam ediyor. Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, HYRT ekibiyle ihtiyacı olan hastaların hastanedeki işlemlerinin daha kolay ve daha hızlı şekilde tamamlandığını söyledi.